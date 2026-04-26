蓮生活佛將傳授大勢至菩薩法 新書《永恆的星》發表
【西雅圖訊】西雅圖雷藏寺4月25日舉行準提佛母本尊法同修活動，蓮生活佛於現場發表第308本著作《永恆的星》，並宣布將於今年秋季大法會中傳授大勢至菩薩本尊法，吸引眾多善信關注。
闡釋西方三聖義理 指引修行核心
同修圓滿後，蓮生活佛於大雄寶殿開示指出，西方三聖以阿彌陀佛居中，左右脅侍分別為觀世音菩薩與大勢至菩薩。其中，阿彌陀佛象徵「平直之道」，即「平常心是道場、直心是道場」；觀世音菩薩代表慈悲，而大勢至菩薩則體現「喜捨」精神。
秋季大法會將傳法 強調權力與責任並行
蓮生活佛表示，今年9月5日舉行的秋季阿彌陀佛超度大法會中，將正式傳授大勢至菩薩本尊法。他進一步說明，「大勢」象徵力量與權能，修持相應者可獲得加被，進而具備世間影響力。然而，擁有權力更應以喜捨之心服務眾生，平等救度、不分貴賤，乃至引導大眾同歸佛國淨土。
解析「火燒功德林」 轉化而非消失
針對信眾提問「福不唐捐」與「火燒功德林」是否矛盾，蓮生活佛引用喇呼拉尊者的故事說明：其因一念瞋心而轉化為護法金剛。蓮生活佛指出，所謂「火燒功德林」並非功德消失，而是轉化為另一種護持眾生的力量；若無瞋念，則可成就菩薩果位。
勉行善利他 不執功德多少
蓮生活佛勉勵大眾積極行善，利益眾生而不傷害眾生，亦不需計較功德多寡。「今日行善今日忘，明日行善明日忘」，重在持續實踐有益於眾生之事。
《永恆的星》回望人生 傳遞出離智慧
新書《永恆的星》中，蓮生活佛回顧童年與同學的純真情誼，以及求學期間的點滴往事，包括就讀高雄高工與聯勤測量學校時期的經歷。書中亦記述與盧麗香相識相知、共結連理的過程；其後盧麗香成為蓮香上師，長年護持弘法事業。
書中並多方開示人生無常，提醒眾生勿執著於短暫變化，指出世間如毒蛇之穴，生老病死無時不在，而真正恆久的安樂在於佛國淨土，願與一切眾生同生佛地。
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