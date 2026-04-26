2026 生計母親節精選蛋糕 為她準備的溫柔心意

芒果媽媽慕斯蛋糕

用一塊蛋糕，好好說一聲"謝謝"。

有些話，像是"辛苦了"、"謝謝您"或者只是簡單的一句"有您真好"，其實一直記在我們心裡，只是沒有說出口。媽媽的付出，是默默的，是從未需要被提醒的存在，但是一直都在我們的日常生活中。因為太習慣了，我們一直疏忽那些習慣性的照顧，其實都需要時間與心力。

母親節 的意義，不是一個特別的儀式，而是一個機會。讓我們暫停一下生活的忙碌，把平常沒說出口的感謝，好好的說給媽媽聽，並且表現出來。

生計在今年準備了三款母親節限定蛋糕。這些蛋糕，不僅是味覺的享受，更是承載著情感的釋出，讓每一份心意，都能被看見、被品嚐、被記得。

提拉米蘇蛋糕:

以咖啡香氣搭配滑順奶油，層次豐富但不厚重。入口是微苦與柔滑的平衡，慢慢展開。適合喜歡成熟風味、但又想保留一點溫柔甜度的選擇。

草莓蛋糕:

經典款的組合，新鮮草莓搭配輕盈奶油與柔軟蛋糕體。甜度剛好，不搶味，反而讓整體更清爽。

芒果媽媽慕斯蛋糕:

以當季芒果製作慕斯，口感細緻、輕盈，帶有自然果香。不是厚重的甜，而是偏清爽的層次感。適合想吃點不一樣，但又不想太負擔的選擇。

它們的存在，是為了讓大家可以自然地坐下來，一起切一塊蛋糕，然後聊聊自己與媽媽平日相處的點點滴滴。

我們一直相信，蛋糕不只是甜點。它是一種很日常的方式，把大家聚在一起，也可能是一個很剛好的理由，讓平常忙碌的生活多停留幾分鐘。

每一款蛋糕，皆由生計的烘焙師傅親手製作，每一道工序都傾注了我們對母愛的敬意與細膩堅持。我們相信，美味可以打動味蕾，而用心，才是真正能打動人心的力量。

我們希望，這份精緻的甜點，不只是一份禮物，更是一種儀式。透過它，讓平日說不出口的感謝，化為具體的溫度，真切傳遞給那位一直無私付出的她。

即日起，三款母親節特訂蛋糕已全面開放線上預購。凡透過www.shengkee.com使用優惠碼HAPPYMOM2026預訂，即可享有 九折優惠（限線上訂購）。我們鼓勵大家提早訂購，為媽媽預留一段值得紀念的甜蜜時光。

Sheng Kee生計烘焙，將每一份產品都視為一段情感的延伸。我們在灣區擁有13家分店，為顧客新鮮製作各式麵包、蛋糕與甜點，從早餐的第一口，到慶典的重要時刻，我們都希望成為您與家人最溫暖的陪伴。

我們深信：一塊好蛋糕，不只是味道的結合，更是記憶與情感的承載。

歡迎前往www.shengkee.com選購心儀蛋糕，或致電客服專線：(415) 468-3800 查詢詳情。

總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005。

在這個充滿愛的節日裡，讓我們用一塊精緻的蛋糕，說出那句"謝謝您，媽媽"。

因為她，值得擁有全世界最溫柔的回應。

提拉米蘇蛋糕