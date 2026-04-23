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金城銀行Golden Bank, N.A召開2026年股東會，穩健成長，表現亮眼!金城銀行與您共創利益，共享金色未來！

舊金山訊
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金城銀行股東會
金城銀行股東會

【舊金山訊】金城銀行2026年度股東年會已於4月16日下午在休士頓總行召開，會中完成下一屆董事會推選，並回顧2025年營運成果，同時發佈財務與營運報告及未來發展策略。為慶祝母親節，金城銀行推出6個月定存優惠，年利率4.05% APY，詳情可洽各分行。 

董事長吳光宜先生感謝股東長期支持，並肯定董事會、管理團隊及全體同仁的努力。他表示，在全球經濟仍具挑戰的環境下，銀行透過穩健風險控管與多元業務布局，2025年營運持續成長，未來將持續深化核心業務、拓展市場並推動產品創新。 

2025年金城銀行各項業務維持穩健成長，主要經營指標表現良好，進一步鞏固市場地位。股東會並選出現任八位董事（吳光宜、楊明耕、曾柏樺、Al Duran、譚秋晴、吳俊賢、林懿明及吳國駒）續任董事會成員，並推舉吳光宜先生續任董事長，楊明耕先生及Al Duran先生擔任副董事長。 

林懿明執行長表示，2025年對金城銀行具重要意義。儘管經營環境充滿挑戰且快速變動，銀行仍在各市場維持穩健表現，實現收入成長並嚴格控制支出，同時持續以客戶與社區服務為核心。他指出，2025年總貸款增加1億8,700萬美元，總存款增加1億8,700萬美元，總資產成長2億2,200萬美元，並創下3,400萬美元淨收入紀錄。展望2026年，林執行長表示審慎但具信心。面對利率、競爭、監管及客戶行為變化，銀行將把握貸款與手續費收入等成長機會，同時維持嚴謹風險控管。未來將聚焦在利差壓縮下維持獲利韌性、於嚴格信貸紀律下推動成長，並強化營運與風險管理基礎建設。他強調，透過團隊協作，銀行將持續達成目標。 

為慶祝母親節，金城銀行特別推出6個月定期存款優惠方案，年利率4.05% APY。歡迎洽詢各分行了解詳細資訊。金城銀行將持續優化金融服務平台，秉持穩健經營與創新發展理念，提供更專業貼心的金融服務，並與客戶共創價值、共享金色未來。

更多資訊請見www.goldenbank-na.com 。

金城銀行休士頓百利總行的地址9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036，電話:888-320-3838。

分行資訊：

Cupertino Branch: 10562 S, De Anza Blvd., Cupertino, CA 95014, Tel: (408) 446-1196 。

Fremont Branch: 46324 Warm Springs Blvd, Suites 707, Fremont, CA 94539, Tel: (510)916-1388。

Millbrae Branch: 39 S. El Camino Real, Millbrae, CA 94030, Tel: (650) 745-1615。

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