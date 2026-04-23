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Ten Thousand Coffee於Monterey Park開設西岸首家加盟門市

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開幕活動：$1招牌飲品優惠（5/2–5/8）
開幕活動：$1招牌飲品優惠（5/2–5/8）

Ten Thousand - Monterey Park Photo Pro...
Ten Thousand - Monterey Park Photo Provided/BK Franchise

【舊金山訊】Monterey Park, CA — 全美最大亞洲連鎖超市H Mart旗下專注加盟事業的子公司BK Franchise宣布於Monterey Park正式開設Ten Thousand Coffee西岸首家加盟門市，並推出限時1美元招牌飲品優惠活動，回饋當地社群。 此次開幕的全新門市位於2100 S Atlantic Blvd, Monterey Park, CA 91754，為Ten Thousand在美國的首間加盟據點，象徵品牌邁向全國市場的重要里程碑，也進一步深化其在加州核心商圈的戰略布局。門市將於4月29日試營運，並於5月2日舉行盛大開幕活動。

為慶祝開幕，Ten Thousand特別推出限時優惠活動，自5月2日至5月8日期間，四款人氣招牌飲品——Einspänner（維也納咖啡）、Espresso Cream Latte（濃縮奶油拿鐵）、Matcha Einspänner（抹茶維也納咖啡）以及ONYX Latte——皆以每杯1美元的驚喜價格限量供應，邀請消費者親身體驗品牌廣受喜愛的精品咖啡魅力。Ten Thousand 最早在紐約嶄露頭角，並迅速建立起精品咖啡品牌的口碑，以其俐落極簡的品牌風格與高品質咖啡聞名。品牌以高效的營運系統與標準化門市模式著稱，為加盟夥伴提供穩健且具競爭力的發展基礎。

在2025年成功簽署近20項加盟合約後，Ten Thousand於2026年全面加速拓展腳步，陸續推進多項新店計畫。Monterey Park門市作為西岸拓展的首站，將為品牌在加州及全美市場的持續成長奠定關鍵基礎。

 BK Franchise表示：“Monterey Park門市作為我們首間加盟門市，具有重要意義。我們期待透過品牌競爭優勢與專業營運能力，與加盟夥伴攜手實現長期且穩健的成長。”

 目前Ten Thousand正積極籌備於美國多個重要市場展店，包括紐澤西州、德州與伊利諾州；同時，品牌也持續拓展海外版圖，已進駐澳洲、台灣與越南等地。隨著此次加盟體系正式啟動，BK Franchise將進一步鞏固Ten Thousand 作為全球精品咖啡品牌的領導地位。

如欲了解美國加盟相關資訊，歡迎聯繫：[email protected]。 

Ten Thousand - Monterey Park location  

• 地址：2100 S Atlantic Blvd, Monterey Park, CA 91754

• 官方網站：www.10000coffeeusa.com 

• 開幕活動：$1招牌飲品優惠（5/2–5/8）

關於Ten Thousand 

一萬小時的淬煉，成就每一天的咖啡精品。發跡於澳洲悉尼的Ten Thousand Coffee，核心理念在於將精品咖啡融入日常生活。品牌對風味有著近乎偏執的追求，堅持僅使用精品級咖啡豆（Specialty-grade），結合獨家研發的烘焙工藝，確保每一杯送至顧客手中的咖啡都擁有頂尖水準。

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