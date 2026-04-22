我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：伊朗領袖穆吉塔巴臉嚴重燒傷說話困難 需整容

美官員：伊朗戰爭使防衛台灣的應變計畫更加複雜

國宴主廚親授創意台菜 融合健康與藝術的味蕾饗宴

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
國宴主廚 李建軒 先生
國宴主廚 李建軒 先生

舊金山訊】素有「美食天堂」美譽的台灣，除了舉世聞名的道地小吃之外，隨著經濟發展與多元文化的交融，新移民自世界各地帶來豐富飲食元素，經過不斷融合與創新，逐步發展出今日多樣且兼具國際風味的精緻美食，深受全球饕客喜愛。

金山灣區「媽媽教室」將於2026年5月1日（星期五）隆重舉辦「美食講座」，特別榮幸邀請來自台灣、曾任國宴主廚、精通中西多國料理的頂尖大師李建軒親臨授課。李大師融合廚藝、料理與藝術之美，將以「玩食材」為核心理念，帶領學員提升廚藝層次，如同藝術創作般呈現料理之美，並結合健康飲食概念，毫無保留地以深入淺出的方式傾囊相授，帶來一場難得的美食探索之旅。

本次課程內容精彩豐富，誠摯邀請各界踴躍參與，切勿錯過這場兼具知識、創意與美味的難得機會！

隨附資料為本次「美食講座」之講員介紹及課程大綱，敬請協助報導推廣。

課程名稱：

「國宴主廚台灣料理創意饗宴：『皮蛋豆腐怪味醬』『蠔油鮮蝦粉絲』『黃豆醬燜雞』」

講　　員： 國宴主廚 李建軒 先生

現任美國舊金山 Green Mountain Retreat 行政主廚

教育背景：康寧大學 / 餐飲管理學系所 碩士,  醒吾科技大學 / 餐旅管理系 學士

教育界經歷：2016~2022 光啟高中餐飲科主任 (亞洲料理、蔬食料理、異國料理、廚藝料理美學、台灣小吃)、2015~2016 年東海高中餐飲科專任技。

上課時間： 2026年5月1日（星期五）10:00 AM – 12:00 PM

上課地點： 金山灣區華僑文教服務中心

　　　　　　100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035

洽詢電話： (408) 252-7070

電子郵件：[email protected]

世報陪您半世紀

豆腐 舊金山 移民

上一則

凱瑟醫療要在金山蓋大型園區 擴建急診部、配300張病床 最快2028年動工

下一則

手作珍珠3倍成本仍堅持 灣區「太陽先生」逆勢殺出茶飲紅海

延伸閱讀

海外民俗文化研習 深化與台藝術連結

海外民俗文化研習 深化與台藝術連結
吃不下比吃不好更危險 7成長者牙口退化 增衰弱、失智風險

吃不下比吃不好更危險 7成長者牙口退化 增衰弱、失智風險
台灣傳統周 體育大學舞蹈團5月訪灣區 用舞技展現文化韌性

台灣傳統周 體育大學舞蹈團5月訪灣區 用舞技展現文化韌性
馬克宏訪韓國宴吃什麼？黑白大廚孫鍾元獻韓牛千層酥

馬克宏訪韓國宴吃什麼？黑白大廚孫鍾元獻韓牛千層酥
KIKKOMAN萬字醬油持續深耕亞洲市場　多元調味產品布局餐飲與家庭通路

KIKKOMAN萬字醬油持續深耕亞洲市場　多元調味產品布局餐飲與家庭通路

熱門新聞

科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
戴錡（中）為校園民歌50演出團隊到訪召開媒體見面會。（受訪者供圖）

民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消

2026-04-15 20:52
30美元一頓午餐，可能成為灣區人必須接受的新現實。示意圖。(取自Pexels網站)

午餐漲價 1頓30元成了灣區人必須接受的新現實

2026-04-16 14:20
英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
舊金山推電費補助換電器，最高可省1200元。（記者李怡／攝影）

想買家電趁現在 電器補助最高折抵電費1200元

2026-04-19 02:15
數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。(路透)

數千車主告特斯拉誤導消費者 舊車型至今不相容自駕軟體

2026-04-21 02:20

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品
中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠
3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾

3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾
中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘