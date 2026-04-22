國宴主廚親授創意台菜 融合健康與藝術的味蕾饗宴

國宴主廚 李建軒 先生

【舊金山 訊】素有「美食天堂」美譽的台灣，除了舉世聞名的道地小吃之外，隨著經濟發展與多元文化的交融，新移民 自世界各地帶來豐富飲食元素，經過不斷融合與創新，逐步發展出今日多樣且兼具國際風味的精緻美食，深受全球饕客喜愛。

金山灣區「媽媽教室」將於2026年5月1日（星期五）隆重舉辦「美食講座」，特別榮幸邀請來自台灣、曾任國宴主廚、精通中西多國料理的頂尖大師李建軒親臨授課。李大師融合廚藝、料理與藝術之美，將以「玩食材」為核心理念，帶領學員提升廚藝層次，如同藝術創作般呈現料理之美，並結合健康飲食概念，毫無保留地以深入淺出的方式傾囊相授，帶來一場難得的美食探索之旅。

本次課程內容精彩豐富，誠摯邀請各界踴躍參與，切勿錯過這場兼具知識、創意與美味的難得機會！

隨附資料為本次「美食講座」之講員介紹及課程大綱，敬請協助報導推廣。

課程名稱：

「國宴主廚台灣料理創意饗宴：『皮蛋豆腐 怪味醬』『蠔油鮮蝦粉絲』『黃豆醬燜雞』」

講 員： 國宴主廚 李建軒 先生

現任美國舊金山 Green Mountain Retreat 行政主廚

教育背景：康寧大學 / 餐飲管理學系所 碩士, 醒吾科技大學 / 餐旅管理系 學士

教育界經歷：2016~2022 光啟高中餐飲科主任 (亞洲料理、蔬食料理、異國料理、廚藝料理美學、台灣小吃)、2015~2016 年東海高中餐飲科專任技。

上課時間： 2026年5月1日（星期五）10:00 AM – 12:00 PM

上課地點： 金山灣區華僑文教服務中心

100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035

洽詢電話： (408) 252-7070

電子郵件：[email protected]