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人間仙境九寨溝、張家、秀絕險峻長江三峽中國青旅九寨溝張家界長江三峽十五天團

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世界遺產九寨溝
世界遺產九寨溝

九寨溝位於四川與甘肅交界，由九個藏族村寨組成，是一處原始自然風景區。這裡原始森林茂密，大小湖泊星羅棋布，河谷地帶分布著眾多高山湖泊，景色絕美，被譽為「人間仙境」。

黃龍以彩池、雪山、峽谷與森林聞名於世，一群群大小不一的迎賓池，池水色彩艷麗；一道道高掛天際的梯形瀑布宛如水簾，被稱為「人間瑤池」。聯合國已將九寨溝與黃龍列為世界自然遺產。

張家界位於湖南西北部，擁有數千座奇岩峰林，山清水秀，呈現一派原始秀麗風光。世界自然遺產張家界武陵源的山峰千姿百態，如人物、如鳥獸、如城堡，百看不厭，妙不可言，色彩翠綠明麗，令人陶醉，被譽為中國山水畫的原型。

長江為中國第一大河，發源於唐古拉山，東流入海，全長約6,300公里。其中最為奇秀壯觀的一段，當屬三峽。三峽由瞿塘峽、巫峽與西陵峽組成，其雄奇、秀美、險峻的景致，隨著江水流轉於高峽與寬谷之間。搭乘遊輪自宜昌逆流而上至重慶，在重巒疊翠與激盪江流之中，展開一段飽覽三峽風光、懷古思幽的旅程，為中外旅客遊中國的首選之一。

廣受北美僑胞好評的「中國青旅假期」九寨溝張家界長江三峽十五天團，深受旅客喜愛。2026年出發日期為：5月11日、6月26日、7月20日、8月17日、9月14日、10月5日、10月19日、11月2日、11月16日。

精選行程：

第1天 美國－成都

第2天 抵達成都

第3天 成都（熊貓基地、錦里古街、杜甫草堂、武侯祠）

第4天 成都－黃龍－九寨溝（高鐵前往，遊黃龍風景區、岷江山谷風光）

第5天 九寨溝風景區全日遊

第6天 九寨溝－成都－樂山－峨眉山（高鐵返成都，遊樂山大佛）

第7天 峨眉山（纜車登金頂、報國寺）

第8天 峨眉山－都江堰－成都－張家界（青羊宮、都江堰）

第9天 張家界－天門山國家森林公園（世界最長索道、《天門狐仙》實景秀）

第10天 張家界（袁家界、天子山、十里畫廊小火車）

第11天 張家界－宜昌－荊州－長江三峽（荊州古城、登五星維多利亞號遊輪）

第12天 長江三峽（三峽大壩、西陵峽）

第13天 巫峽

第14天 瞿塘峽

第15天 重慶－美國

團費： USD 2,899

費用包含：中國境內交通、國際品牌五星酒店、一日三餐、景點門票、中英語導遊及旅遊保險。

中國青旅假期2026年熱門行程還包括：

雲貴16天（CY06，USD 2,699）

縱橫南北疆19天（CX03，USD 3,499）

絕美北疆15天（CX01，USD 2,899）

古絲路＋神秘西藏17天（CR05，USD 3,399）

九寨溝張家界鳳凰13天（CS03，USD 2,399）

東北全境14天（CB02，USD 2,399）

黃山長江三峽14天（CL02，USD 2,299）等多條精華路線。

「青旅假期」秉持以合理價格提供優質服務的宗旨，品質深受好評。

地址：582 Market Street, Suite 902, San Francisco, CA 94104

網站：www.cytstours.com

電話：（415）732-7000

秀絕險峻長江三峽
秀絕險峻長江三峽

世界遺產張家界武陵源
世界遺產張家界武陵源

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