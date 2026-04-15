9月10日出發！文景假期雲貴苗族15天深度之旅，早鳥折扣 $400

攝於2026年3月，德欽飛來寺觀景台，梅里十三峰在晨光中披上金色霞光。攝影/KEE W. TSANG

一場跨越雪山、峽谷、苗寨與高原湖泊的旅程，在2026年春天留下令人屏息的高光時刻。三月出發的「雲上家園，貴在自然」15天深度遊團友，在德欽梅里雪山觀景台，幸運見證了難得一見的「日照金山」奇觀。

清晨，金色陽光越過群山，緩緩灑在梅里雪山主峰——卡瓦格博峰頂，整座雪山由銀白轉為金黃，宛如燃燒的聖殿。團友們在寒風中靜默守候，終得一見這藏民心中極為神聖的景象。

「原本以為要看運氣，沒想到真的見到了。」這份幸運，也將延續至9月10日出發的新團中，正值觀賞日照金山的最佳時段之一。立即報名，享每人$400早鳥折扣。

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歐洲九國十四日大巡禮：

9月22日、10月12日出發，驚喜價$3299，含舊金山往返巴黎／羅馬國際機票，一次不可多得的超值體驗。

和風號黃石團：

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二十五載匠心相伴：

文景假期於美、加、澳、中設有十餘家實體門店，每週固定出發中、英、西三語旅遊團。

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