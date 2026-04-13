野花牌綠蜂膠巴西第一蜂膠品牌，HACCP認證的信任

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野花牌綠蜂膠巴西第一蜂膠品牌

【工商訊】在食品安全的每一個環節，野花始終堅持零妥協。我們深知，唯有最嚴格的標準，才能守護消費者的健康。因此，我們引以為傲地宣布：野花為巴西 唯一通過 SGS–HACCP 認證的蜂膠品牌。這項認證被譽為全球食品安全管理的黃金標準，代表從原料採集、生產加工到最終成品的每一道程序，皆符合國際最高規範。

什麼是 HACCP 認證？

HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point，危害分析與關鍵控制點）制度，誕生於 20 世紀 60 年代，由美國國家航空暨太空總署（NASA）與科研單位共同建立，最初是為確保太空人 於太空任務中的食品安全。歷經數十年發展，HACCP 已成為全球公認最具權威且最有效的食品安全管理體系之一，能夠系統性監控食品從「農場到餐桌」的每一個關鍵環節，確保安全無虞。

頂級品質的象徵——唯一榮獲 HACCP 的巴西綠蜂膠品牌

巴西野花牌頂級綠蜂膠，在國際市場上屢獲肯定。繼通過國際保健品生產質量 GMP 認證、美國 FDA 獨立實驗室 87 項安全性檢測，以及加拿大天然保健品 NPN 認證之後，再度成功取得 HACCP（BR13/7429）認證。

這不僅讓野花成為目前北美唯一擁有此國際權威認證的巴西綠蜂膠品牌，更象徵其品質已達到極致標準，堪稱可應對最嚴苛環境的安全等級。

源自純淨自然，成就卓越品質

野花牌綠蜂膠嚴選自巴西米納斯州的原始森林。該地區擁有得天獨厚的自然環境，遠離污染，孕育出高純度、高活性的蜂膠原料。其有效成分含量在全球同類產品中名列前茅。

野花蜂業秉持「科學與關愛」的理念，採用自主研發的先進專利萃取技術，並依循 GMP 標準進行生產，使產品的活性成分可達一般產品的數倍甚至數十倍。同時，全程嚴格控管，不添加酒精、不含蜂蠟，更杜絕任何有害重金屬殘留，真正做到純淨、安全與高效兼具。

科學實證的全面營養

現代科學普遍認為，理想的營養補充品應具備「天然、純淨、安全、平衡」四大核心要素，而非單純依賴人工合成。研究顯示，巴西綠蜂膠不僅品質卓越，更富含人體所需的多種營養素，包括多種維生素、三十餘種礦物質與微量元素。

更重要的是，野花牌綠蜂膠含有構成人體蛋白質所必需的 20 種氨基酸，其中包含人體無法自行合成、必須從飲食中攝取的 8 種必需氨基酸。這使其成為集天然活性氨基酸、完整維生素群及多元礦物質於一體的高價值營養來源，對維持身體機能與整體健康具有重要意義。

嚴控來源，杜絕市場亂象

當前蜂膠市場品質參差不齊，許多標榜「純天然」的產品，實際上可能高達 90% 為樹膠或其他替代物，與真正蜂膠相去甚遠。消費者若缺乏辨識能力，容易誤購品質不佳甚至無效的產品。

野花憑藉深厚的產業資源，掌握巴西超過 95.8% 的頂級綠蜂膠原料來源，從源頭即嚴格把關，確保每一滴產品都來自真正高品質蜂膠。從採集到生產，全程透明可追溯，真正實現「每一滴都是品質保證」。

選擇野花牌綠蜂膠，不只是選擇一項保健產品，更是為自己與家人的健康做出長遠且安心的投資。在講求品質與安全的時代，唯有經得起國際標準檢驗的產品，才值得信賴。

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