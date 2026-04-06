童軍體驗活動 展開冒險與成長之旅

無論您的孩子是剛踏入校園的小學生，還是正尋求領導力歷練的中學生，美國童軍組織都能提供一個促進全方位成長的舞臺，讓孩子在迎接挑戰中探索戶外、培養能力，並建立一生受用的深厚友誼。美華童軍協會（CASA, Chinese American Scouting Association）誠摯邀請灣區 家庭，一同參與精彩豐富的童軍體驗活動！

活動將於本月12日下午2:00至4:30，在庫比蒂諾圖書館旁公園（Cupertino Library Park Cricket Ground, 10400 Torre Avenue, Cupertino）舉行。現場將提供第一手童軍資訊，並開放親身體驗各項活動內容。

美國童軍依不同年齡層（男女皆可參加）設計多元活動，透過示範講解與戶外實踐，培養孩子健全的人格與多方面能力。您可重點了解兩大體系：幼童軍團（Cub Scouts，K-5年級，約5至10歲），活動包含露營、健行、松木賽車、火箭製作、射箭及STEM項目；以及童軍團（Scouts BSA，11至17歲），著重於冒險挑戰與領導力培養，青少年將參與高強度健行、攀岩、水上活動及社區服務，在實踐中建立自信與團隊精神，邁向未來領導者之路。

活動現場將以小隊形式設置多元互動攤位，讓孩子盡情體驗各類趣味與學習活動，包括遊戲挑戰（套圈、沙包投擲、摺紙）、科技與手作（STEM動手實驗、繩結技巧、松木賽車展示），以及戶外技能（露營裝備介紹與野外生存技巧分享）。此外，現場還準備了爆米花、棉花糖等驚喜小點心，讓活動更加歡樂豐富。

值得一提的是，所有童軍活動皆由充滿熱忱並受過專業訓練的成年志工全程陪同與指導，以孩子的安全、快樂與福祉為最高原則，讓家長安心、孩子開心。

如有任何疑問，歡迎聯繫 Angela Hung（[email protected]）或 Tina Kumai（[email protected]），亦可造訪官方網站 www.bsa-casa.org 了解更多資訊。美華童軍協會（CASA）自2000年成立以來，致力推動亞裔 社區童軍發展，目前已支持成立二十餘個童軍團，成果豐碩。

讓冒險與歡樂從這裡開始！誠摯邀請您與家人於4月12日下午蒞臨參與，相信這將成為孩子人生中一段充滿驚喜與美好回憶的起點。