新希望華人癌症關懷基金會義工培訓圓滿落幕 近60人齊聚展現愛心行動力

新希望義工培訓大合照

【舊金山訊】「新希望華人癌症關懷基金會」於3月22日在庫比蒂諾Quinlan Center舉辦年度義工培訓活動，吸引近60位新舊義工踴躍參與，現場氣氛熱烈，活動圓滿成功。

本次培訓內容豐富、安排緊湊。活動由會長蕭婷玉帶領全體合唱救國團經典曲目「歡迎歌」，在溫馨氛圍中揭開序幕。隨後，由理事洪舜炯醫師（Kaiser退休腫瘤科醫師）主講「癌症的預防與檢測」，以深入淺出的方式分享專業醫學知識，提升義工對癌症防治的理解。

活動亦邀請特別嘉賓——舊金山加州太平洋醫療中心前婦產科主任范淵達醫師，分享其多年臨床經驗。他強調，在陪伴癌症患者的過程中，「傾聽」與「愛心」是不可或缺的核心價值，讓在場義工深受啟發與感動。

在經驗交流方面，資深義工傅孟君分享其從事喘息服務及口譯服務的心路歷程；社工、同時也是前理事的蘇佩儀，則介紹癌症患者可運用的社區資源，協助義工更全面掌握病友需求，提升服務品質。

下午場由癌友劉淑明博士（亦為理事及資深義工）帶來真摯動人的生命分享，以親身經歷鼓舞人心。會長蕭婷玉隨後講解HIPAA（病人隱私保護法）及基金會義工守則，進一步強化義工在服務過程中的專業意識與倫理觀念。

培訓尾聲安排小組討論（case study），促進實務交流與經驗整合；並由康復活動老師游菀瑜帶領伸展運動，讓義工們在充實學習之餘，也能放鬆身心。壓軸由「新希望」主任賈暢介紹美國醫療體系與健康保險制度，協助義工對整體醫療環境有更深入的認識。

延伸活動預告

基金會也預告即將推出兩項大型社區活動，邀請民眾踴躍參與：

🌿 癌友一日遊（預計五月中）

將安排大型巴士接送癌友進行戶外踏青，促進身心放鬆與彼此交流。

🏥 健康日（預計六月中）

邀請專家舉辦癌症預防與治療講座，並設置灣區多家健康機構攤位，提供多元健康資訊與服務。

如需更多活動資訊，歡迎洽詢新希望辦公室，電話：(408) 609-3338。