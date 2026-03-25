30年專業經驗 精辦中國10年旅遊簽證 代辦服務費僅60元山景城美亞旅行社 歡迎旅行同業合作洽談優惠價格 服務範圍增加西雅圖、奧瑞岡等地

美亞旅行社，精辦中國10年旅遊簽證。

在灣區 代辦「中國10年旅遊簽證」服務，收費不一，有的代辦費甚至高達300元以上，成立灣區多年的美亞旅行社，在業界素享盛譽，公司除了承接各項旅遊業務外，也代辦中國10年旅遊簽証，代辦服務費僅收60元，廣受灣區民眾歡迎。

中國的錦繡山河、美麗風光，一向是僑胞旅遊的首選之地。擁有一本中國10年多次入境簽證，將可使您今後旅遊中國更加便利。中國10年簽證適用於美國、加拿大 公民，只要在有效期內可多次赴華，每次可停留60-90 天。

申請方式：

請先在中國官網（http://consular.mfa.gov.cn/VISA ) 填寫十年簽證表格，然後將領館批准的二維碼及新/舊護照，用2-3 的Fedex （ 附上回郵信封），連同支票或money order （ 支票抬頭America Vacation Travel Agency Inc.)

寄至美亞旅行社：

American Vacation Travel

257 Castro Street, Suite# 204

Mountain View, CA 94041

即可代客辦理。

中國10年簽証費用目前申請費為140 元， 美亞旅行社的代辦服務費僅收60 元，如果您在填寫申請表格時，有任何問題，美亞旅行社還有專人可協助您完成填寫表格。

中國領事館位於舊金山 日本城附近，地處精華區段上，停車本就不易，再加上油價高漲的今天往返舊金山真是費時、費錢又費力，再加上如果不熟悉申辦業務，常常會因為資料不全，而徒勞往返，交由美亞旅行社的專業團隊代辦，無疑是最好的選擇。

美亞旅行社日前擴大服務範圍，歡迎旅遊同業合作，可洽詢優惠價格，另外居住在西雅圖（ Seattle ) 及奧瑞岡（ Oregon) 等地的僑胞，由於當地沒有中領館，辦理這項申請業務非常困難，交給專業的美亞旅行社來辦理，快速便捷，省時又安心。

如果您對申辦中國10年簽證有任何問題，歡迎致電美亞旅行社， 將由專業人員為您一一詳細解答。

洽詢專線：

408-802-4316

408-667-4446