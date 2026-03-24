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「沙漠星海·草原牧歌」12天純玩之旅 2026年5月啟程文景假期推出內蒙古＋寧夏深度體驗團

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內蒙古輝騰錫勒草原
內蒙古輝騰錫勒草原

文景假期日前正式宣布，2026年「沙漠星海·草原牧歌」12天純玩團將於5月9日自舊金山出發，現正面向公眾開放報名。此行程為高品質純玩團，全程無購物安排，精選內蒙古與寧夏兩地核心景點，名額有限，額滿為止。

據悉，本次行程以呼和浩特與銀川為雙樞紐，串聯內蒙古輝騰錫勒草原、烏蘭哈達火山、響沙灣，以及寧夏西夏王陵、沙坡頭、水洞溝遺址等標誌性景區。整體設計兼顧自然風光與人文歷史，致力為旅客打造一場融合「大漠孤煙、草原牧歌」的沉浸式旅行體驗。

內蒙古段：草原牧歌與沙漠狂歡

在內蒙古行程中，旅客將走進海拔1800多公尺的輝騰錫勒高山草甸草原。此地擁有99個天然湖泊點綴其間，每年5月至9月百花盛開，被譽為「花的海洋」。旅客可入住草原觀景蒙古包，體驗下馬酒迎賓儀式，參與篝火晚會，並換上蒙古袍，親身體驗熬奶茶、製作奶豆腐、射箭等傳統牧民生活。

於響沙灣5A級沙漠景區，旅客將搭乘纜車深入沙漠腹地，體驗騎駱駝、欣賞《鄂爾多斯婚禮》實景演出、搭乘沙漠小火車及參觀沙雕園等活動。該景區素有「沙漠迪士尼」之稱，是大漠風情的極致展現。

此外，行程亦安排探訪烏蘭哈達火山群。此地為一萬年內曾有噴發紀錄的天然火山群，被譽為「火山博物館」，火山口保存完整，熔岩台地與火山堰塞湖景觀壯麗，構成草原深處獨特的地質奇觀。

寧夏段：大漠黃河與西夏文明

寧夏行程以銀川為起點，首站造訪被譽為「東方金字塔」的西夏王陵。此地為西夏王朝皇家陵寢，安葬多位皇帝，陵墓呈獨特倒扣窩頭形制，與中原陵墓風格迥異。園區內設有西夏博物館與西夏史話藝術館，系統呈現西夏文明的興衰歷程。

隨後前往中衛沙坡頭，該地集沙漠、黃河、高山與綠洲於一體，兼具西北的雄渾與江南的秀麗。旅客可體驗天然滑沙、乘坐羊皮筏橫渡黃河，運氣佳時更有機會觀賞沙漠中的海市蜃樓奇景。

青銅峽黃河大峽谷為黃河上游最後一道峽谷，賀蘭山與牛首山相對而立，高峽平湖與湍急河谷交織，構成壯麗山水畫卷。

歷史文化深度探訪

行程特別安排參觀水洞溝遺址，該遺址距今約4萬年，是中國最早發掘的舊石器時代文化遺址之一，被譽為「中國史前考古的發祥地」。景區內保存完整的明代夯土長城，旅客可體驗一腳跨越寧夏與內蒙古兩地的獨特感受。

藏兵洞則為全國唯一保存完整的立體古代軍事防禦體系，洞內結構錯綜複雜，設有兵器庫、火藥庫與防禦機關，堪稱古代軍事工程奇觀。秋季時，紅山湖畔蘆葦金黃，乘船穿行其間，宛如置身畫境。

賀蘭山岩畫則記錄了匈奴、鮮卑、突厥、黨項等北方民族的生活印記，將生產與生活場景刻於岩石之上，重現千年前的文化樣貌與審美觀。

全程純玩高品質　特色美食饗宴

本行程全程包含三餐，住宿安排國際五星及當地五鑽酒店，草原段特別安排觀景蒙古包住宿體驗。特色美食包括詐馬宴（蒙古貴族宮廷盛宴）、手扒羊肉、涮羊肉、烤羊排、莜麵料理及各式西北風味佳餚，讓旅客在欣賞壯麗景致之餘，也能品味地道美食。

特別贈送體驗

敬獻哈達＋下馬酒迎賓

「可汗糧」沿途奶製品小禮包

篝火歌舞晚會

沙漠活動套票（含騎駱駝、沙漠小火車等）

VIP貴賓尊享禮包

蒙古袍拍照、熬奶茶、射箭等遊牧體驗

行程資訊與報名方式

行程包含舊金山往返國際機票，兩人一房，每位僅需 $3,599美元。

文景假期表示，本次行程由資深金牌導遊全程帶隊，致力打造融合自然景觀、歷史文化與民俗體驗的深度之旅。

報名請洽：415-876-7888

二十五載匠心相伴，文景假期始終秉持「以客為尊」的服務理念，致力成為北美領先的出境旅遊服務品牌。

文景假期服務據點

舊金山總店：548 Clement St｜415-876-7888

中國城分店：1231 Stockton St｜415-921-6888

東灣分店：San Leandro（魚肉王旁）｜925-521-6999

南灣分店：Milpitas 環球廣場（大華超市內）｜408-855-1118

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