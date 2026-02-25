安樂居（On Lok）於聯合市與南聖荷西增設PACE 中心，可額外 為800 名長者提供醫療與社會服務

我的頻道

舊金山訊
On Lok PACE
舊金山訊】根據加州人口普查局資料，灣區人口老化速度高

於全美多數都會區，預估至 2055 年，區內超過半數居民年齡將在 50 歲以上。為因應日益增加的長者服務需求，安樂居今日宣布於聯合市（Union City）及南聖荷西（SouthSan Jose）新設兩座 PACE 中心，擴大阿拉米達縣與聖塔克拉拉縣整合型長者醫療與支持服務的可及性。兩處新據點已於 2026 年 2 月 24 日（星期二）正式全面營運。

新設中心將服務目前資源明顯不足的地區，協助具有特殊健康需求的長者能夠在自身家中及熟悉社區中安全生活更長時間。On Lok PACE 為全方位健康照護計畫，涵蓋所有Medicare 與 Medi-Cal 服務，包括基層醫療照護、居家照護、醫療與日間健康中心接送服務、餐食供應等。儘管灣區對整合式長者照護需求量持續增加，但在阿拉米達縣與聖塔克拉拉縣，仍有數以千計符合資格的長者等待加入 PACE 計畫。

安樂居執行長李Grace Li 表示：「安樂居在邁入成立第 55 年之際，新中心的設立既能體現PACE 創始機構的傳承，也能充分展現安樂居對提升長者與照護者生活品質的承諾。新據點能讓更多灣區家庭與社區能享有 PACE 的服務。」

聯合市安樂居 PACE 中心位於 Union City Central Avenue 2600 號，占地 23,022 平方英尺；南聖荷西中心位於 San Jose Martinvale Lane 151 號，占地 20,348 平方英尺。新中心在設計上通盤考量了不同能力長者的安全、舒適與身心健康需求，從地板材質到具吸音效果的照明設備，皆營造安靜且有助身心恢復的環境。兩處中心均設有醫療、牙科與視力檢查診間。

除臨床醫療外，安樂居的會員們亦可在溫馨如俱樂部般的活動空間中參與社交、休閒與共餐。中心同時設有科技學習教室、戶外交流空間，停車場內含括電動車充電站與 On Lok 綠色接送大巴，

Grace 表示：「這兩座新中心結合安樂居超過 50 年的長者照護設計與營運經驗，並導入最現代化設施，進一步強化全人照護,同時協助長者維持自主生活」

新中心即日起於週一至週五開放民眾預約參觀。

安樂居目前亦正為新據點招聘多項職缺，包括照護人員、接送司機、註冊護理師、社工及行政人員。

關於安樂居（On Lok）

安樂居於 1971 年創立於舊金山，是一個非營利機構，致力於協助長者在不同老化階段維持健康、獨立並與社區保持連結。安樂居創立並持續營運「長者全方位照護計畫」（PACE），透過整合醫療與社會服務，使符合資格的長者能盡可能在家中安老。目前安樂居超過 2,200 名 PACE 參與者中，有 98% 持續居住於社區。

安樂居 位於三藩市30 街之長者中心，是舊金山最大多功能長者中心，提供超過 50 項活動、健康促進計畫、餐食與個案管理服務，服務超過 5,300 名活躍長者。由安樂居與 Openhouse 合作成立的 Openhouse + On Lok 社區日間服務，是全美首個專為 LGBTQ+ 社群共同設計的成人日間照護計畫。此外，安樂居亦與 San Francisco Health Plan 合作，在加州 CalAIM 政策下提供Enhanced Care Management（加強型照護管理）及 Medically Tailored Meals（醫療客製化餐食）等服務。

詳情請電：1-866-526-9622 TTY 711

On Lok PACE
