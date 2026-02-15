新春送大紅包 開戶即享 20% 獎金＋10% 固定利息

理財專家黃曉東

近期股市波動劇烈，許多人的 401K 明顯縮水。看到自己辛苦累積一輩子的退休金 減少，是否讓您擔心得夜不能眠？

退休規劃的關鍵在於「開源」與「節流」。所謂開源，就是將一部分沒有保障的資產，轉為固定收入來源，打造一份保證終生領取的年金收入，讓退休生活無後顧之憂。

我比較了多家年金產品，以下為幾種優質收入型年金的特色介紹：

第一種年金：開戶最高 20% 獎金＋每年 10% 保證利息

開戶立即享有最高 20% 獎金計入退休收入帳戶，不論股市漲跌，帳戶每年保證 10% 利息，可連續累積 10 年。

可自行選擇開始領取時間，一旦啟動終身收入，金額立即鎖定，終生不變，若身故時帳戶仍有餘額，將全數留給受益人。

案例說明：

以 65 歲女性為例，投入 20 萬美元，70 歲開始領取終身收入：

每年保證 2.3 萬美元，領至 100 歲，共可領 69 萬美元（2.3 萬 × 30 年）。

若發生長期護理需求，收入可加倍至 4.6 萬美元，最長可領 10 年，若 95 歲前身故，帳戶餘額仍可留給受益人。

✔ 最低 5 萬美元開戶

✔ 無手續費

✔ 適合希望增加退休收入、但不願承擔股市風險者

✔ 若以 Roth IRA 開戶，所有收入免稅

第二種年金：50% 獎金＋市場連動雙倍成長

開戶即享 50% 獎金，與市場掛鉤成長。股市下跌時保本，股市上漲時可獲得 2 倍上漲收益。

需滿 10 年後開始領取收入

案例說明：

55 歲投入 10 萬美元，65 歲開始：

每年收入約 1.6 萬美元，收入逐年成長，若活至 95 歲，總收入可超過百萬美元。

✔ 最低 5 萬美元開戶

✔ 無手續費

✔ 適合 50–65 歲希望提升退休收入且不願承擔市場下跌風險者

✔ 若以 IRA 開戶，領取前無需繳稅

第三種年金：類似長期 CD 的保本固定利率 年金

定存 3–7 年，保本且保證利息，例如 5 年期保證年利率 5.85%，每年利滾利。

📌 若投入 10 萬美元，5 年後約可累積至 13 萬 2 千美元以上

✔ 最低 5 萬美元開戶

✔ 無手續費

✔ 不受市場波動或利率下調影響

✔ 可選擇每年領取利息或到期一次提領

節流更重要：退休最大風險是長期護理費用

退休後最大的財務漏洞，往往來自長期照護支出。

每月平均 6,000–8,000 美元，每年約需 10 萬美元以上，5 年約 50 萬美元，10 年可能高達 100 萬美元。

若從 401K 提領還需先繳稅

用自有資金支付，成本最高。最佳方式是提早規劃長期護理保險，以小博大。

範例：

60 歲夫婦一次性繳納 11.8 萬美元：

每人每月 6,000 美元長照保障，兩人每年共 14.4 萬美元保障。

終生保障、無給付上限，若未使用長照，可留下 14.4 萬美元壽險給子女。

亦可選擇分期繳費：

兩人每月約 1,000 美元，一人啟動理賠後，雙方保費全免。

長期照護理賠分為「報銷型」與「直接給付型」，哪一種更適合您？歡迎參加我們的免費教育講座深入了解。

免費退休規劃教育講座

📍 地址：3100 Mowry Avenue, Suite 407, Fremont

📅 日期：2 月 28 日（週六）

⏰ 時間：下午 2:00–3:00

📞 報名專線：408-466-0232（黃總）

📧 電郵報名：[email protected]

無法親臨現場者，可報名參加線上講座，我們將提供連結。