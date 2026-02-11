我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

柏林世界級鋼琴四重奏 3/29 唯一一場震撼登場Notos Quartett 北加州演出

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
大提琴家 Benjamin Lai
大提琴家 Benjamin Lai

[舊金山訊] 矽谷藝術中心將於三月底隆重主辦來自柏林的世界級鋼琴四重奏——Notos Quartett。

柏林 Notos Quartett 由 Sindri Lederer（小提琴）、Andrea Burger（中提琴）、Benjamin Lai（大提琴）與 Antonia Köster（鋼琴）組成。四人以精準而透明的合奏聞名，對當代作品高度投入，展現年輕卻成熟的舞台魅力與鮮明的現代感，正成為歐洲室內樂壇矚目的焦點。

在德國樂壇，Notos Quartett 以精緻默契與深度詮釋著稱，交織經典與當代之聲，在細膩與張力之間，帶領聽眾走進音樂最真誠的核心。評論更指出，在他們的詮釋中，大提琴不只是低音的支撐，而是一種深層而富有敘事性的力量。

橫跨文化的琴聲 —— 大提琴家 Benjamin Lai

父母來自台灣、出生於美國的第二代大提琴家 Benjamin Lai，年輕卻早熟，擁有一股讓人安靜下來、願意傾聽的力量。他的音樂不只是技巧的展示，更是一段被時間與文化雕琢過的生命旅程。

Benjamin 的童年與青春橫跨美國加州、紐約、北京、柏林、巴黎與維也納。在不斷移動的世界裡，他學會用音樂找到歸屬，也讓不同文化在琴弦上彼此對話。

已故大提琴傳奇 Heinrich Schiff 曾形容他「兼具鮮明藝術風格與卓越技巧」。而真正令人動容的，是他在每一次演奏中所流露的誠實與勇氣。從巴赫到當代作品，他的琴聲總帶著一種罕見的深度——不急於感動人，卻總在不知不覺中直抵人心。

古典音樂從來不容易被理解、被需要。因此，除了站上世界頂級音樂廳的舞台，Benjamin 也選擇走進校園、走向年輕世代，讓音樂重新成為「可以被靠近」的存在。對他而言，音樂不是被保存的遺產，而是一種需要不斷被傳遞、被重新相信的語言。

在喧囂時代，守護深度與美

真正重要的藝術，往往不是為了掌聲而存在。音樂不是消費品，而是一種需要時間、專注、欣賞與信任的共同經驗。

它之所以存在，是因為有人願意相信：在這個快速而喧囂的時代，深度與心靈的連結，依然值得被守護。這也是一種選擇——選擇為下一代保留一個仍然相信深度與美的空間，選擇成為那群默默支撐藝術持續發聲的人。

Notos Quartett 不僅展現一流的演奏水準，更體現對音樂本質的堅持。3月29日晚間的音樂會，因您的信任而完整；而這份支持，將遠遠超越舞台上的掌聲。

北加州唯一一場音樂盛會

主辦單位｜ ArtsSV 矽谷藝術中心

日期｜ 3月29日（週日）下午 2:00

地點｜ De Anza College Performing Arts Center

票價｜ 一般票 $45｜VIP $100

購票連結：

https://www.eventbrite.com/e/1980069235385?aff=oddtdtcreator

來自柏林的世界級鋼琴四重奏——Notos Quartett。
來自柏林的世界級鋼琴四重奏——Notos Quartett。
來自柏林的世界級鋼琴四重奏——Notos Quartett。
來自柏林的世界級鋼琴四重奏——Notos Quartett。

加州 矽谷 舊金山

上一則

聖荷西最知名的Pacific Rim商場 喜迎馬年新春 特邀龍舞獅團到場2月21 日（周六）下午3時及4時 分別在Pacific Rim I & II 舉行迎財納福迎好運 歡迎灣區各界踴躍參加

下一則

州法禁ICE戴面罩執法 遭聯邦法院擋下

延伸閱讀

老師，您不可以這樣（一五）

老師，您不可以這樣（一五）
北加州客家同鄉會 3月1日年會暨新春聯歡

北加州客家同鄉會 3月1日年會暨新春聯歡
慈濟基金會北加分會TCML揭牌 推廣華語文教學

慈濟基金會北加分會TCML揭牌 推廣華語文教學
北加州聖拉蒙地區地震頻繁 最大震級達4.2級

北加州聖拉蒙地區地震頻繁 最大震級達4.2級
德國柏林驚傳槍響5人受傷 警逮捕數名嫌疑人

德國柏林驚傳槍響5人受傷 警逮捕數名嫌疑人

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃