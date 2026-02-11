柏林世界級鋼琴四重奏 3/29 唯一一場震撼登場Notos Quartett 北加州演出

大提琴家 Benjamin Lai

[舊金山 訊] 矽谷 藝術中心將於三月底隆重主辦來自柏林的世界級鋼琴四重奏——Notos Quartett。

柏林 Notos Quartett 由 Sindri Lederer（小提琴）、Andrea Burger（中提琴）、Benjamin Lai（大提琴）與 Antonia Köster（鋼琴）組成。四人以精準而透明的合奏聞名，對當代作品高度投入，展現年輕卻成熟的舞台魅力與鮮明的現代感，正成為歐洲室內樂壇矚目的焦點。

在德國樂壇，Notos Quartett 以精緻默契與深度詮釋著稱，交織經典與當代之聲，在細膩與張力之間，帶領聽眾走進音樂最真誠的核心。評論更指出，在他們的詮釋中，大提琴不只是低音的支撐，而是一種深層而富有敘事性的力量。

橫跨文化的琴聲 —— 大提琴家 Benjamin Lai

父母來自台灣、出生於美國的第二代大提琴家 Benjamin Lai，年輕卻早熟，擁有一股讓人安靜下來、願意傾聽的力量。他的音樂不只是技巧的展示，更是一段被時間與文化雕琢過的生命旅程。

Benjamin 的童年與青春橫跨美國加州 、紐約、北京、柏林、巴黎與維也納。在不斷移動的世界裡，他學會用音樂找到歸屬，也讓不同文化在琴弦上彼此對話。

已故大提琴傳奇 Heinrich Schiff 曾形容他「兼具鮮明藝術風格與卓越技巧」。而真正令人動容的，是他在每一次演奏中所流露的誠實與勇氣。從巴赫到當代作品，他的琴聲總帶著一種罕見的深度——不急於感動人，卻總在不知不覺中直抵人心。

古典音樂從來不容易被理解、被需要。因此，除了站上世界頂級音樂廳的舞台，Benjamin 也選擇走進校園、走向年輕世代，讓音樂重新成為「可以被靠近」的存在。對他而言，音樂不是被保存的遺產，而是一種需要不斷被傳遞、被重新相信的語言。

在喧囂時代，守護深度與美

真正重要的藝術，往往不是為了掌聲而存在。音樂不是消費品，而是一種需要時間、專注、欣賞與信任的共同經驗。

它之所以存在，是因為有人願意相信：在這個快速而喧囂的時代，深度與心靈的連結，依然值得被守護。這也是一種選擇——選擇為下一代保留一個仍然相信深度與美的空間，選擇成為那群默默支撐藝術持續發聲的人。

Notos Quartett 不僅展現一流的演奏水準，更體現對音樂本質的堅持。3月29日晚間的音樂會，因您的信任而完整；而這份支持，將遠遠超越舞台上的掌聲。

北加州唯一一場音樂盛會

主辦單位｜ ArtsSV 矽谷藝術中心

日期｜ 3月29日（週日）下午 2:00

地點｜ De Anza College Performing Arts Center

票價｜ 一般票 $45｜VIP $100

購票連結：