聖荷西最知名的Pacific Rim商場 喜迎馬年新春 特邀龍舞獅團到場2月21 日（周六）下午3時及4時 分別在Pacific Rim I & II 舉行迎財納福迎好運 歡迎灣區各界踴躍參加

San Jose Pacific Rim I 商場的RANCH 99

[舊金山訊] 成立於1991 年的San Jose Pacific Rim I 商場，可以說是灣區華人超市 的先趨，當年因多家知名商家的進駐，更直接間接的帶動了附近的房地產市場價格上揚，緊接著Pacific Rim II 在對街開發完成，目前兩個商場已有近百家商鋪，生意鼎盛，是灣區人最喜歡前往購物及用餐的地方，也是聖荷西最具知名度的華人商圈。

每年農曆春節，負責開發管理Pacific Rim 商塲的KCR Development 公司，總會舉辦慶祝活動，今年亦不例外，訂於2/21/26（周六）下午三時及四時舉行。

新春慶典分別在Pacific Rim I （下午3時）& II（下午4時） 舉行。除邀請灣區知名的龍舞獅團到塲表演外，兩商場的商家們也紛紛推出了新年特惠活動共襄盛舉，好吃好玩的新春盛會，誠邀您闔府光臨，迎財納福共賀2026 馬年新春。

雖然過去幾年，灣區許多大小型商場在招募商家時，情況大不如前，但這個情況似乎完全沒有影響到聖荷西Pacific Rim 商場，目前該商場的商家一如既往幾近滿租。

Pacific Rim I 的商家，目前有大華超市、Gen 韓國料理、恩情旅行社、Vons Chicken、世界人參、KURA 日本壽司、金塔餐廳、Beauty Facial 、M A+ HNASIUM數學中心、Boiling Point 沸點火鍋、中亞銀行、Cricket wireless 捷風傳訊、Hey Tea 、KIRA KIRA Beauty、Happiness Cafe 、Jeonju 、香港 髮廊、Heytea、波濤眼鏡、Paris Brequett 、Wing insurance investment 、大唐足浴、Dr. Howard Lien 牙醫診所、POKE House 、THAI RECIPE 泰式料理、大家樂餐廳、BAMBO 等…

Pacific RIM II 的商家則有：

中國小館、Seven Fish Cuisine 有米酸奶( Yomie's Rice x Yogurt San Jose )、清真馬家館、現代數學、吳記麻辣涮涮鍋、香港藝髮廊、CODE NINJAS、DOUGH ZON 、KUMAN 公文數學、TOKYO SUSHI 、DHL 、 大勇牙醫診所、 辛TOFU 韓式料理、吃茶三千、一步到胃、酸小七酸湯魚+米飯等….

其中Pacific Rim I 的商家- GBC 中亞銀行推出新年優惠,3個月CD，存款5萬元或以上，可享3.68 % 高利率，優惠至同年3月31日截止，敬請把握。

Pacific Rim I 地址：

1701-1715 Lundy Ave ., San Jose

CA 95131

Pacific Rim II 地址：

1628-1698 Histetter Rd., San Jose CA 95131