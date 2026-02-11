我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

聖荷西最知名的Pacific Rim商場 喜迎馬年新春 特邀龍舞獅團到場2月21 日（周六）下午3時及4時 分別在Pacific Rim I & II 舉行迎財納福迎好運 歡迎灣區各界踴躍參加

舊金山訊
San Jose Pacific Rim I 商場的RANCH 99
San Jose Pacific Rim I 商場的RANCH 99

[舊金山訊] 成立於1991 年的San Jose Pacific Rim I 商場，可以說是灣區華人超市的先趨，當年因多家知名商家的進駐，更直接間接的帶動了附近的房地產市場價格上揚，緊接著Pacific Rim II 在對街開發完成，目前兩個商場已有近百家商鋪，生意鼎盛，是灣區人最喜歡前往購物及用餐的地方，也是聖荷西最具知名度的華人商圈。

每年農曆春節，負責開發管理Pacific Rim 商塲的KCR Development 公司，總會舉辦慶祝活動，今年亦不例外，訂於2/21/26（周六）下午三時及四時舉行。

新春慶典分別在Pacific Rim I （下午3時）& II（下午4時） 舉行。除邀請灣區知名的龍舞獅團到塲表演外，兩商場的商家們也紛紛推出了新年特惠活動共襄盛舉，好吃好玩的新春盛會，誠邀您闔府光臨，迎財納福共賀2026 馬年新春。

雖然過去幾年，灣區許多大小型商場在招募商家時，情況大不如前，但這個情況似乎完全沒有影響到聖荷西Pacific Rim 商場，目前該商場的商家一如既往幾近滿租。

Pacific Rim I 的商家，目前有大華超市、Gen 韓國料理、恩情旅行社、Vons Chicken、世界人參、KURA 日本壽司、金塔餐廳、Beauty Facial 、M A+ HNASIUM數學中心、Boiling Point 沸點火鍋、中亞銀行、Cricket wireless 捷風傳訊、Hey Tea 、KIRA KIRA Beauty、Happiness Cafe 、Jeonju 、香港髮廊、Heytea、波濤眼鏡、Paris Brequett 、Wing insurance investment 、大唐足浴、Dr. Howard Lien 牙醫診所、POKE House 、THAI RECIPE 泰式料理、大家樂餐廳、BAMBO 等…

Pacific RIM II 的商家則有：

中國小館、Seven Fish Cuisine 有米酸奶( Yomie's Rice x Yogurt San Jose )、清真馬家館、現代數學、吳記麻辣涮涮鍋、香港藝髮廊、CODE NINJAS、DOUGH ZON 、KUMAN 公文數學、TOKYO SUSHI 、DHL 、 大勇牙醫診所、 辛TOFU 韓式料理、吃茶三千、一步到胃、酸小七酸湯魚+米飯等….

其中Pacific Rim I 的商家- GBC 中亞銀行推出新年優惠,3個月CD，存款5萬元或以上，可享3.68 % 高利率，優惠至同年3月31日截止，敬請把握。

Pacific  Rim I 地址：

1701-1715 Lundy Ave ., San Jose

CA 95131

Pacific Rim II 地址：

1628-1698 Histetter Rd., San Jose CA 95131

San Jose Pacific Rim I 商場
San Jose Pacific Rim I 商場

灣區 華人超市 香港

上一則

灣區房市降溫 豪宅區逆勢上漲 阿賽頓郵區94027均價780萬

下一則

柏林世界級鋼琴四重奏 3/29 唯一一場震撼登場Notos Quartett 北加州演出

延伸閱讀

革除市長無力施展弊端 屋崙擬推強權市長制

革除市長無力施展弊端 屋崙擬推強權市長制
學生減少、預算限制…聖荷西聯合學區明年擬關閉9小學

學生減少、預算限制…聖荷西聯合學區明年擬關閉9小學
支持馬漢選加州州長 科技界資金砸150萬買超級盃廣告

支持馬漢選加州州長 科技界資金砸150萬買超級盃廣告
維安超級盃 聖塔克拉拉警處理10違規事件

維安超級盃 聖塔克拉拉警處理10違規事件
北加福智熱鬧活動迎馬年 市集、禮佛、園遊會邀民眾參與

北加福智熱鬧活動迎馬年 市集、禮佛、園遊會邀民眾參與

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃