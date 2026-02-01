我的頻道

西域文明 × 中原文化中青旅・古絲綢之路＋中原古都 15 天深度之旅

絕美秘境・東北長白山
絕美秘境・東北長白山

公元前二世紀，漢武帝派遣張騫出使西域，正式開闢了自長安出發，經甘肅新疆，通往中亞、西亞，並連結地中海各國的陸上貿易通道——舉世聞名的古絲綢之路。

當年，各國商人將一捆捆生絲與一匹匹綢緞，組成浩浩蕩蕩的駱駝商隊，自長安西行，途經咸陽，翻越陝甘高原，抵達中西交通要衝甘肅敦煌後進入新疆，再經阿富汗、伊朗橫越地中海，最終抵達義大利的羅馬與威尼斯，成就橫跨歐亞的文明交流之路。

2014 年，聯合國教科文組織正式將古絲綢之路列入世界文化遺產。

河南地處黃河中下游，是中華古代文明的重要發祥地之一。安陽殷墟出土的甲骨文，被公認為世界上最早的成系統文字。東漢建都洛陽，隋代於洛陽設東都，北宋建都開封，河南長期為中國政治、經濟與文化中心，歷史遺跡星羅棋布，文化底蘊深厚。

行程特色｜全程 15 天

美國 → 北京 → 烏魯木齊 → 吐魯番 → 敦煌 → 嘉峪關 → 張掖丹霞 → 西寧 → 洛陽 → 嵩山少林寺 → 鄭州 → 開封 → 美國

團費：US$2,699

費用包含：

中國境內全程交通

國際品牌五星級酒店

每日三餐

全程景點門票

中英雙語導遊服務

旅遊保險

出發日期：

5/09、6/06、7/04、8/08、9/05、9/12、10/10、10/24、11/07

中國青旅假期｜2026 年中國精選行程

廣受北美僑胞好評的 「中國青旅假期」2026 年中國團，除經典行程外，更推出多條全新與熱門深度路線，包括雲南、西藏、四川、雲貴高原，以及近年最受歡迎的北疆、南疆等精華旅程：

滇藏川 15 天：一次飽覽雲南絢麗民族風情、西藏壯麗高原風光與「天府之國」成都名勝古蹟

　（團號 CT04｜團費 US$2,899）

雲貴 16 天：深入雲貴高原，探訪壯美自然與神奇秀麗山水

　（團號 CY06｜團費 US$2,699）

絕美北疆 15 天：走進人間仙境般的北疆風光

　（團號 CX01｜團費 US$2,899）

縱橫南北疆 19 天：北疆賞景、南疆品風情

　（團號 CX03｜團費 US$3,499）

古絲路 13 天：探訪西域風光與引人遐思的歷史古蹟、石窟藝術

　（團號 CR01｜團費 US$2,399）

古絲路＋神秘西藏 17 天：西寧搭乘青藏鐵路，延伸探索雪域高原

　（團號 CR05｜團費 US$3,299）

九寨溝・張家界・鳳凰 13 天：世界遺產九寨溝、黃龍、張家界與最美古鎮鳳凰

　（團號 CS03｜團費 US$2,399）

九寨溝・張家界・長江三峽 15 天

　（團號 CS04｜團費 US$2,899）

東北全境 14 天：走進東北絕美秘境

　（團號 CB02｜團費 US$2,399）

內蒙・寧夏・河北・天津 14 天：大漠風情 × 燕京文化

　（團號 CG03｜團費 US$2,499）

黃山・長江三峽 14 天（團號 CL02｜團費 US$2,199）

東南名山秀水 14 天（浙江・福建）（團號 CE03｜團費 US$2,599）

佛教名山 14 天：四大佛教名山禪修之旅

　（團號 CF01｜團費 US$2,599）

另有多條精彩行程，歡迎洽詢。

中國青旅假期

秉持「以合理價格，提供優質服務」的辦團宗旨，服務品質深獲口碑，是中國旅遊團的第一品牌。

📍 地址：582 Market Street, Suite 902, San Francisco, CA 94104

🌐 網站：www.cytstours.com

📞 電話：(415) 732-7000

世界遺產・敦煌莫高窟
世界遺產・敦煌莫高窟
童話世界・北疆喀納斯
童話世界・北疆喀納斯

河南 甘肅 新疆

