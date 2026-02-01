Old Palo Alto 罕見豪宅釋出 佔地面積廣闊、西班牙式風格坐擁頂級學區 歡迎預約看屋 售價$21,888,888

Old Palo Alto 豪宅大廳

位於舊帕羅奧圖（Old Palo Alto）核心地段的一棟高端獨立住宅近日上市，該屋於 2012 年完工，由知名建築商 Lencioni Construction 興建，並由Barbara Colvin & Co. 擔綱設計，整體風格融合西班牙城市建築，與周邊歷史悠久的高端住宅街區相互呼應。

該住宅佔地角落地塊（ Corner Lot )，住宅共三層樓，室內面積約7,930 平方英尺。主屋規劃 5 間臥室、5 間全套衛浴及 2 間半套衛浴，另設一間可由戶外獨立進出的 1 臥 1 衛客房套房，兼顧家人隱私與賓客需求。

室內設計講究細節，處處可見精選天然建材與手工工藝，包括外露樑柱天花、訂製磁磚、石材地坪與高質感金屬飾面。一樓設有正式客廳與餐廳、獨立書房、家庭起居室及主廚廚房。同時配備有專業外燴廚房，適合大型聚會與宴客使用。下層空間則規劃為娛樂與休閒用途，包含視聽室、酒窖、吧檯、多功能工作室及健身中心，並設有蒸氣浴設施。

二樓主臥套房配備私人 SPA 設計，包括加熱地坪、獨立浴缸、超大雙人淋浴間與步入式衣帽間，另有多間臥室共享完善的衛浴與收納空間。整體動線規劃完善，同時兼顧了日常生活機能與居住舒適度。

戶外空間同樣設計精緻，庭院採全圍籬設計，設有泳池與SPA、附暖氣的遮蔽露台與圓形火爐，並配置了戶外烤肉區與全封閉式菜園，營造私密且具度假氛圍的居住環境。該屋距離矽谷主要科技園區僅短程幾分鐘車程，生活機能方便，同時隸屬帕羅奧圖知名學區 ，包括 Walter Hays Elementary Greene Middle School 及 Palo Alto High School，對重視子女教育的家庭，極具吸引力。

據房地產 業者指出，舊帕羅奧圖因土地稀有、建築品質要求高，加上學區與地段優勢，長期為灣區 最具保值性的住宅區之一，此類兼具規模、設計與完整休閒設施的頂級豪宅，房地產市場上非常少見。

