2026納帕谷亞裔美國人電影節 向女性致敬，大膽呈現多元聲音帶領觀眾品味納帕谷最精緻的風土人文

一年一度的「納帕谷亞裔 美國人電影節」（Napa Valley Asian American Film Festival，NVAAFF）將於 2026 年 2 月 6 日（週五）及 2 月 7 日（週六） 隆重回歸加州 納帕。電影節持續以影像為媒介，放大真實而多元的亞洲與亞裔美國人聲音，並透過與在地餐廳、酒莊、工匠、小型獨立商家及納帕谷學院社群的深度合作，進一步強化地方文化連結與社區凝聚力。

本屆電影節主題聚焦「亞裔美國女性在電影中的角色與影響力」，並邀請知名電影製作人與導演 HIKARI 擔任客座策展導演。她最新執導的 Searchlight Pictures 劇情長片《Rental Family》，由奧斯卡影帝 布蘭登・費雪（Brendan Fraser） 主演，將作為本屆電影節的開幕片，備受矚目。

越南 影壇傳奇人物 喬清（Kiều Chinh） 將獲頒「終身電影勇氣傳承獎」，表彰她以堅韌、真誠與突破性代表性，打造橫跨數十年的非凡演藝生涯。其代表作包括《喜福會》（The Joy Luck Club），以及近年於朴贊郁執導的 HBO 影集《同情者》（The Sympathizer）與 Apple TV+ 影集《Dope Thief》的精彩演出。為致敬其藝術成就，電影節將特別放映她的早期作品《Warrior, Who Are You?》。

電影節也將持續與 IW Group、納帕谷學院，以及多位電影製作人、導演與社區領袖攜手合作。Bill Imada 表示：「首屆電影節的成功，充分展現社區對亞裔美國故事的熱情。邁入第二年，很榮幸重返納帕谷學院表演藝術中心，持續慶祝亞裔美國敘事的深度與多樣性。」

CAPE 亞太裔娛樂聯盟（Coalition of Asian Pacifics in Entertainment） 亦再度回歸，策畫三部由新銳導演創作的劇情短片單元。執行製作人 Julia Gouw 表示，該平台正為新世代創作者開啟職涯契機，其中一部入選作品更已邀請國際名導 雷利・史考特（Ridley Scott） 加入擔任監製。

為期兩天的活動除電影放映外，也呈現結合影像與美食的沉浸式體驗，由 Slanted Door、格雷斯通美國廚藝學院（CIA at Greystone）、Empress M 及 Carabao 聯手打造。期間並於納帕谷學院舉辦多場座談，邀請導演、編劇與製作人分享創作歷程，主持人包括 MARGINAL 的 Sanjay M. Sharma 與 CAPE 執行長兼 CEO Michelle K. Sugihara。

本屆亮點影片之一《F*cktoys》，由 Annapurna Sriram 自編、自導、自演，並榮獲 SXSW 特別評審獎。策展人 Sanjay M. Sharma 表示，在獨立電影面臨挑戰的當下，能呈現這部大膽且跨越類型的作品，並與創作者深入對談，格外具有意義。

閉幕片《Diamonds in the Sand》為菲律賓、日本與馬來西亞合製作品，由 Janus Victoria 執導，將於電影節進行美國首映。多部重點影片的導演與演員，也將於映後舉行 Q&A，與觀眾近距離交流，為本屆電影節畫下精彩句點。