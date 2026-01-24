Balance by CCHP 會員可於Costco 藥房享有處方藥優惠，無需 Costco 會籍

我的頻道

舊金山訊
Costco 藥房成為Balance by CCHP（Balance）保健計劃的「首選藥房（Preferred Pharmacy）」
Costco 藥房成為Balance by CCHP（Balance）保健計劃的「首選藥房（Preferred Pharmacy）」

Balance by CCHP（Balance）是一個深耕社區四十年服務的本地保健計劃。日前宣布，Costco 藥房成為其「首選藥房（Preferred Pharmacy）」，適用於個人及家庭計劃、僱主團體計劃，及投保加州（ Covered California ）的會員。 通過首選藥房，會員只需支付兩個月的自付費，即可領取三個月（90天）份量的處方藥，有助節省藥費，並減少往返藥房的次數，特別適合需要長期用藥或患有慢性疾病的會員。 

Costco 藥房一直是 Balance 的合作藥房 ，  此次升級為首選藥房，為會員提供更多便利且實惠的藥房選擇。鑑於近年來部分大型連鎖藥房，包括 Walgreens 及 CVS相繼關閉，對部分會員造成不便，Costco 藥房可作為另一個藥房服務選項。值得一提的是，使用 Costco 藥房服務無需成為 Costco 會員，Balance 會員即可使用Costco藥房的服務。 

CCHP 行政總裁盧永聲先生表示：「作為一個本地保健計劃，我們致力讓會員及社區更容易獲得可負擔的醫療服務。與 Costco 藥房加強合作，不僅可為會員節省費用，也提供更多彈性及便利的選擇。CCHP 聯邦保健（Medicare）計劃的會員，同樣可在 Costco 藥房享有相同的處方藥優惠。」 

Balance 是一個專為三藩市灣區而設的全方位保健計劃，透過值得信賴的本地醫療網絡，結合中西醫整合照護模式，在三藩市、聖馬刁縣及阿拉米達縣提供優質、可負擔的健康保障。 想了解更多Balance 的計劃及福利，請瀏覽 www.balancebycchp.com，或致電 Balance 會員服務熱線 1-888-775-7888（聽障專線：1-877-681-8898）。

