法鼓山舊金山道場及矽谷中心將於二月起開辦五場「初級禪訓班」課程

【舊金山 訊】您是否在尋找一個可以緩解內在壓力，減輕自我焦慮的方法？您是否希望能夠擁有更穩定的情緒來對待身邊的親友同事、更專注的能力來處理或學習新事物？禪修不但可以幫助我們達到身心的放鬆和安定，正確的打坐觀念和方法更是可以幫助我們在生活中隨時保持身心的自在、平衡與健康。

位於Fremont的【法鼓山舊金山道場】及 Cupertino的【法鼓山矽谷 中心】，二地將在今年二月至六月期間，開辦共五梯次的「初級禪訓班」課程，讓不同工作時段的灣區 大眾，均能夠選擇適合的日期和時間，體驗完整的禪修課程。

豐富的課程內容包括：禪修的功能、正確的心態和觀念、禪坐姿勢、打坐方法和用具的介紹，另外，還會介紹八式動禪、臥禪，及禪修的生活應用。歡迎沒有禪修經驗的社會大眾踴躍報名參加。場地、名額有限，請及早報名。

法鼓山舊金山道場

地址/電話：255 H Street, Fremont, CA 94536 / (510) 246-8264

【第一梯/密集班】2/14 & 2/15（六、日） 9：30 am～5 pm

【第二梯/四堂課】3/5, 3/12, 3/19, 3/26（四） 10 am～12 pm

【第三梯/密集班】6/27 & 6/28 （六、日） 9：30 am～5 pm

法鼓山矽谷中心

地址/電話：20111 Stevens Creek Blvd. #245 Cupertino, CA 95014 / (408)868-7405

【第一梯/四堂課】3/4, 3/11, 3/18, 3/25（三）7:30 pm ～ 9:30 pm

【第二梯/四堂課】4/29, 5/6, 5/13, 5/20（三）7:30 pm ～ 9:30 pm

*初級禪訓班報名，請掃描海報上的QR Code。

*其它各項禪修活動介紹，請至官網查閱：https://ddmbasf.org/zh-hant/upcoming-

events/meditation/