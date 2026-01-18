Oakland Casino Training Center 長期招生

Oakland Casino Training Center

【工商訊】對於多數來到美國的移民而言，踏上這片土地不僅代表展開全新的生活，更承載著追求更好發展機會的期待。然而，在陌生的環境中，如何在美國找到一份理想的工作，成為大家最關注的課題。尤其面對語言與文化差異，以及職場專業門檻較高的現實，讓許多懷抱「美國夢」的華人 倍感艱難。回顧華人在北美立足的歷史，不難發現，最終能站穩腳步的人，往往憑藉的是自身的專業技能。因此，選擇一項合適的技能培訓格外重要。但問題也隨之而來：英文不好、缺乏人脈與資源，究竟該學什麼才好？

答案是——學荷官！

位於灣區 奧克蘭的「All-in Poker」訓練中心，由校長 Dennis Luddy 創辦。Luddy 先生擁有超過 30 年的賭場經營與管理經驗，資歷深厚。他表示，在自己創立並經營多家荷官訓練中心期間，累計培訓並成功推薦就業的學員超過 4,000 人，其中約 90% 為華人。原因在於，荷官培訓對學歷要求不高，英文門檻相對較低，因此特別吸引剛來美國、尚未確定職涯方向的新移民。

「All-in Poker」採取中英文雙語教學，並依學生的年齡、學習能力與吸收程度，提供具針對性的指導。課程內容涵蓋賭場專業術語、發牌與洗牌技巧、計算能力訓練，以及德州 撲克、百家樂、二十一點等常見賭局的規則。上課時間具高度彈性，每日約 3 至 5 小時，學員可依個人時間安排修課週期與頻率。

Luddy 先生指出，在他 22 年的教學生涯中，有學員短短數週內即順利就業，也有人花數個月完成培訓，關鍵在於個人的時間投入與努力程度。不過，他也坦言，持續紮實練習半年以上的學員，通常更容易進入大型賭場，整體收入也相對更為可觀。一旦投入荷官這個行業，極少有人中途放棄或轉行。

他進一步表示，荷官工作合法且安全，屬於專業服務性質的職業，除了熟練的桌面操作技巧，也需要良好的服務態度與禮儀。「當然，大家最關心的還是收入。」40 歲的單親媽媽 Miaya 便是其中一例。她過去在中國內地經營自己的公司，為了兩個孩子的學業移居灣區陪讀，初到美國時完全不會英文。一次偶然機會，她看到 Luddy 校長的招生資訊，萌生轉換跑道、重塑職涯的想法。經過四個月的培訓後，她順利進入賭場工作，如今收入相當穩定。

「我覺得在美國當荷官，是我能想到最適合自己的工作。」來自東北的小吳也分享了她的經驗。她過去在中國企業從事人力資源管理，來美後一度在中餐館工作，後來接觸德州撲克，因覺得有趣而萌生轉行念頭。起初，她擔心自己個性內向、英文能力有限，是否適合這份工作，但在與 Luddy 校長深入評估與溝通後，重新建立了職涯信心。如今，她已成為一名專業發牌員，不僅能以英文流利溝通，年收入更超過 8 萬美元。

對 Luddy 先生而言，能夠協助華人學生學習英文、掌握技能並順利就業，是他最大的成就感來源。看到學員們逐步建立自信、找到人生方向，讓他感到十分欣慰與驕傲。「這個行業一直在變化，但始終存在穩定的需求。人要活到老、學到老，只要我還在，我就會一直教下去！」