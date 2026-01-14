法鼓山舊金山道場將於 二月二十一日（週六）舉辦「2026 祥樂豐足迎新春」慶賀活動

法鼓山舊金山道場，2026年新春活動

【舊金山 訊】法鼓山舊金山道場將於 2 月 21 日（週六）上午 10 時至下午 3 時，在位於 Fremont 的舊金山道場舉辦「2026 祥樂豐足迎新春」農曆新年慶賀活動。法鼓山今年以「祥樂豐足——知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間」為主題年，誠摯邀請灣區 民眾閤家蒞臨，共度一個溫馨祥和、充滿祝福的新春佳節。

本次活動內容豐富多元，兼顧新春祈福與家庭同樂。當天將舉行 兩場新春祈福法會，帶領大眾在新的一年中虔誠祈願，祝禱豐足、祥樂與順遂；同時安排 兩場長者祝福活動，以莊重溫暖的祝福儀式，展現華人 敬老尊賢的傳統美德，表達對長者的敬愛與感恩。中午時分，道場並特別準備 滿載祝福的平安齋宴，歡迎民眾留步共享。

此外，活動延續往年廣受好評、老少咸宜的 手作體驗攤位，包括花藝創作、手作串珠、書法體驗及養生茶飲等，邀請民眾攜家帶眷，一同感受熱鬧又雅致的新春氛圍。活動當日，道場也將與參與信眾結緣，每戶致贈一份福袋，數量有限，送完為止。

即日起，道場亦開放 新春佛前供燈、供花、禮袋等獻供品，以及 祈願燈、吉祥平安燈 的登記服務。活動詳情請至法鼓山舊金山道場官網查詢，或來電洽詢。

新春活動官網：

https://ddmbasf.org/zh-hant/events/2026_chinese_new_year/

道場地址：

255 H Street, Fremont, CA 94536

洽詢電話：

(510) 246-8264（知客處）

聯絡 Email：[email protected]