法鼓山舊金山道場 2026 福田班招生

舊金山訊
法鼓山舊金山道場福田班
法鼓山舊金山道場福田班

舊金山訊】秉持法鼓山創辦人 聖嚴法師「提升人的品質，建設人間淨土」的心靈環保理念，位於 Fremont 的法鼓山舊金山道場即將開辦「福田班」，廣邀有意學習擔任法鼓山義工的大眾前來報名參加，進一步地認識、體驗與實踐法鼓山的精神與理念，也提供大眾一處共同耕耘智慧慈悲福田，及廣結善緣的處所。

十次課程自2026年3月開始至2027年1月結束，每個月上課一次，時間從早上九點半到下午五點，於法鼓山舊金山道場實體進行。授課內容涵括四十多個單元，提供層次分明、結構充實與精彩豐富的主題，包括：福慧人生導航儀、心靈法寶無盡藏、萬行菩薩在人間、甘露片灑大關懷、心的教育大普化、百年樹人大學院，及中華禪法鼓宗的介紹等等。同時也結合「解門⸥與「行門」並重的學習，幫助學員在了解法鼓山的理念與精神後，能夠與生活中的各方面做結合。

歡迎加入我們，以義工服務的實踐理念，發揮自利利他的精神，繼而成為一股安定社會的正能量。課程中將有法師及資深義工予以扶持關懷，經由討論、分享、互動，進一步在修習的過程中，幫助學員有更深刻與完整的體悟。課程結束也將頒發結業證書。

即日起即可上網報名，相關諮詢請洽法鼓山舊金山道場知客處。

法鼓山舊金山官網：https://ddmbasf.org/zh-hant/

道場地址：255 H Street, Fremont, CA 94536

洽詢電話: (510) 246-8264 知客處

聯絡 Email: [email protected]

