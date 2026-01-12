我的頻道

冒名網站大量散布AI生成垃圾訊息 大學校園報紙不堪其擾

出售軍事機密給中國 美籍華裔海軍人員判刑逾16年

美國中國信託銀行推出新年【發財水】活動為蒞臨分行客戶送上滿滿新年祝福

舊金山訊
美國中國信託銀行，於全美各分行推出農曆新年【發財水】活動
美國中國信託銀行，於全美各分行推出農曆新年【發財水】活動

【舊金山訊】美國中國信託銀行今日宣布，正式於全美各分行推出農曆新年【發財水】活動。凡蒞臨分行的客戶，皆可免費獲得象徵好運與祝福的【發財水】，與客戶一同迎接農曆新年的喜氣與繁盛。

【發財水】寓意財運滾滾、好運連連，是華人社會中象徵祝福的傳統禮贈。美國中國信託銀行表示，希望藉由這份小小的心意，將美好的祝願送到每一位客戶手中，並以實際行動傳遞溫暖與關懷，陪伴客戶迎向更富足的一年。活動期間，凡至美國中國信託銀行任一分行的客戶，均可索取限量【發財水】，數量有限，送完為止。

同時，美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）現推出 5 個月定存 3.60% 年利率 優惠，協助客戶達成 2026 新年儲蓄目標，邁向財富自由的重要一步。此優惠僅限於在中國信託銀行分行開戶辦理，5 個月定存最低開戶金額為 25,000 美元。欲享有此優惠利率，客戶須同時開設全新或既有的個人或商業支票帳戶；既有支票帳戶須於當日維持至少 2,500 美元 餘額，全新支票帳戶則需於開戶當日存入至少 2,500 美元。詳情請洽中國信託銀行各分行，或撥打客服專線 1-888-308-0986。

此外，美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）特別推出 中信客戶專屬優惠，歡慶 2026 新年的到來。即日起，透過合作夥伴平台，客戶可享有量身訂製的專屬優惠與折扣，詳情請上網查詢：

www.ctbcbankusa.com/CTBC-Offers

中國信託銀行持續打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前，美國中國信託銀行於全美共有 21 個服務據點，遍及加州、紐約州、紐澤西州及亞利桑那州，並持續落實「We are family」的經營理念，提供更貼心的客戶服務，以及符合華人需求的多元金融理財產品。

除存款業務外，中國信託銀行亦提供 房屋淨值貸款方案，推出前 6 個月帳單週期 5.99% 限時優惠利率。結合靈活的貸款條件、具競爭力的利率、迅速的核貸流程與專屬客戶服務，協助客戶穩健掌握資金需求，逐步實現理想生活。同時，中國信託銀行為聯邦小型企業署（SBA）認證之優先核貸銀行，提供多元小型企業商業貸款服務，並以專人一對一諮詢，成功協助多家華資企業取得資金支持。

中國信託銀行立足美國、放眼全球，憑藉母公司中國信託商業銀行（台灣）強大的資源與亞太地區通路優勢，持續扶助全美華人社區，提供存放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融解決方案。欲了解更多資訊，請造訪中國信託銀行官方網站：

www.ctbcbankusa.com

貸款 華人 利率

