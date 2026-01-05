金城銀行四十週年聖誕晚宴溫馨登場　董事會與員工齊聚休士頓共迎佳節

金城銀行四十週年聖誕晚宴

金城銀行於 12 月 20 日在 Hyatt Regency 酒店歡慶聖誕佳節！董事長吳光宜伉儷、副董事長楊明耕、曾柏華、Al Duran 伉儷，總經理吳國駒伉儷，及駐休士頓 台北經濟文化辦事處蕭伊芳處長、陳育仁副處長、休士頓華僑文教服務中心房亭妤副主任，與眾多貴賓及全體員工共襄盛舉，為一年中最輕鬆愉悅的夜晚揭開序幕。

董事長吳光宜於晚宴開場致詞時，感謝銀行客戶與社區朋友長期以來的鼎力支持，也肯定全體員工多年來的努力耕耘與付出，才能讓金城銀行持續成長茁壯。

執行長林懿明亦於會前表示：「我們將攜手並進，為今年畫下圓滿的句點，並為 2026 年的穩定發展奠定堅實基礎。我謹代表管理團隊，祝福您與家人聖誕快樂、假期安寧、新年吉祥！」

晚宴在豐盛佳餚與員工精心準備的表演中熱鬧展開。今年適逢金城銀行創行四十週年，來自加州 六個分行及兩個貸款 辦公室的同仁皆踴躍參加。活動由休士頓徵信部 Axel 的吉他自彈自唱揭開序幕，隨後達拉斯、南加州、北加州團隊帶來熱情洋溢的歌舞表演，休士頓同仁以優美舞蹈串連全場，最後由全體董事帶唱聖誕歌曲，將現場氣氛推向高潮。

在服務獎頒發環節中，特別表彰服務滿三十年的總經理吳國駒。董事長除致贈價值近三千美元的金飾外，並加贈五千美元獎金，以感謝吳總經理對銀行的長期貢獻。此外，為表達對資深員工的感謝，董事長亦加碼贈送 Apple AirPods 耳機給每位服務超過二十年的同仁。

壓軸的抽獎活動更是令全體員工興奮不已。今年不僅人人有獎，董事長更加碼送出七個二千美元大獎，現場歡樂氣氛達到最高點，幸運得主紛紛直呼驚喜。活動最後，大家互道聖誕快樂，並祝福彼此新的一年好運連連。

金城銀行董事長、董事會、執行長及全體同仁亦在此祝福所有客戶與社區朋友佳節愉快、身體健康。

金城銀行德州休士頓百利總行

地址：9315 Bellaire Blvd., Houston, TX 77036

電話：713-777-3838