我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI記憶體股狂漲 道指、史坦普雙創歷史新高 市場多頭氛圍濃厚

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

金城銀行四十週年聖誕晚宴溫馨登場　董事會與員工齊聚休士頓共迎佳節

工商訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
金城銀行四十週年聖誕晚宴
金城銀行四十週年聖誕晚宴

金城銀行於 12 月 20 日在 Hyatt Regency 酒店歡慶聖誕佳節！董事長吳光宜伉儷、副董事長楊明耕、曾柏華、Al Duran 伉儷，總經理吳國駒伉儷，及駐休士頓台北經濟文化辦事處蕭伊芳處長、陳育仁副處長、休士頓華僑文教服務中心房亭妤副主任，與眾多貴賓及全體員工共襄盛舉，為一年中最輕鬆愉悅的夜晚揭開序幕。

董事長吳光宜於晚宴開場致詞時，感謝銀行客戶與社區朋友長期以來的鼎力支持，也肯定全體員工多年來的努力耕耘與付出，才能讓金城銀行持續成長茁壯。

執行長林懿明亦於會前表示：「我們將攜手並進，為今年畫下圓滿的句點，並為 2026 年的穩定發展奠定堅實基礎。我謹代表管理團隊，祝福您與家人聖誕快樂、假期安寧、新年吉祥！」

晚宴在豐盛佳餚與員工精心準備的表演中熱鬧展開。今年適逢金城銀行創行四十週年，來自加州六個分行及兩個貸款辦公室的同仁皆踴躍參加。活動由休士頓徵信部 Axel 的吉他自彈自唱揭開序幕，隨後達拉斯、南加州、北加州團隊帶來熱情洋溢的歌舞表演，休士頓同仁以優美舞蹈串連全場，最後由全體董事帶唱聖誕歌曲，將現場氣氛推向高潮。

在服務獎頒發環節中，特別表彰服務滿三十年的總經理吳國駒。董事長除致贈價值近三千美元的金飾外，並加贈五千美元獎金，以感謝吳總經理對銀行的長期貢獻。此外，為表達對資深員工的感謝，董事長亦加碼贈送 Apple AirPods 耳機給每位服務超過二十年的同仁。

壓軸的抽獎活動更是令全體員工興奮不已。今年不僅人人有獎，董事長更加碼送出七個二千美元大獎，現場歡樂氣氛達到最高點，幸運得主紛紛直呼驚喜。活動最後，大家互道聖誕快樂，並祝福彼此新的一年好運連連。

金城銀行董事長、董事會、執行長及全體同仁亦在此祝福所有客戶與社區朋友佳節愉快、身體健康。

金城銀行德州休士頓百利總行

地址：9315 Bellaire Blvd., Houston, TX 77036

電話：713-777-3838

休士頓 加州 貸款

上一則

暴雨+國王潮 灣區沿岸周一仍有淹水風險

下一則

ZBiotics解酒益生菌 短短幾年已賣出1000萬瓶

延伸閱讀

MLB／今井達也披上柯爾穿過的45號 先看NFL比賽和球迷搏感情

MLB／今井達也披上柯爾穿過的45號 先看NFL比賽和球迷搏感情
日籍強投今井達也 加盟休士頓太空人

日籍強投今井達也 加盟休士頓太空人
金城銀行創行40年 歲末晚宴喜迎2026年

金城銀行創行40年 歲末晚宴喜迎2026年
肯亞過聖誕 慶祝黑色彌賽亞誕生

肯亞過聖誕 慶祝黑色彌賽亞誕生
華人來美過聖誕 車窗被砸護照失竊 行程泡湯「家也回不去了」

華人來美過聖誕 車窗被砸護照失竊 行程泡湯「家也回不去了」

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
優勝美地國家公園也是北加州知名景點，許多旅客慕名而來。（記者江碩涵／攝影）

2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」

2026-01-04 01:20
密爾比達新開的港式茶餐廳「阿叔茶記」。（記者龔玥/攝影）

密爾比達新開港式茶餐廳「阿叔茶記」 受矚目

2026-01-02 01:15

超人氣

更多 >
突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？
好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購
2026年星座×血型運勢排行 天蠍座A型豐收年、這2星座獨佔前10

2026年星座×血型運勢排行 天蠍座A型豐收年、這2星座獨佔前10
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂