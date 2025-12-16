為什麼野花牌綠蜂膠被世界公認為品質最高

野花牌綠蜂膠

巴西 野花蜂業國際有限公司（Apiario Silvestre），是巴西歷史上第一家以現代化科技提取高品質綠蜂膠的跨國企業。公司自1982年成立以來，始終致力於結合自然造物與人類科技，不斷自我突破，在國際市場上穩固奠定了蜂膠產業的領導地位。

一、得天獨厚的原料產地

巴西幅員遼闊，位於熱帶地區，擁有被譽為「地球之肺」的亞馬遜 雨林——這是地球上唯一尚未被人類大規模破壞的原始森林，也是穩定全球氣候與生態環境的重要支柱。此地可供蜜蜂採集蜂膠的花源與膠源極為豐富，且完全沒有工業污染、農藥殘留或水土污染等問題。多年來，野花公司與巴西蜂業界建立了深厚且穩定的合作關係，全巴西95%以上的頂級野生綠蜂膠原料均由野花公司收購，確保生產出最高品質的野花牌極品綠蜂膠，穩定供應國際市場。

由於純野生極品綠蜂膠產量有限，野花公司自2001年起即規定：凡經GC、HPLC技術檢測達到Class A 等級的純野生極品綠蜂膠，一律僅供出口國際市場。

二、優良蜂種的關鍵優勢

1956年，巴西農業部委託生物學家 Dr. Kerr 博士改良當地蜂種，引進30多群非洲品種「塞內加爾蜜蜂」。其中26群意外脫離蜂箱，進入聖保羅郊區森林，與當地蜜蜂雜交，形成了一種生命力極強、採蜜效率極高的非洲蜂種。

這種蜂種在授粉與採集花蜜方面，效率遠高於一般本地蜜蜂，使巴西蜂蜜 年產量由原先的數千噸，大幅提升至1993年的4萬噸。其卓越表現使其成為巴西的重要生物資產，亦受到國際市場的高度關注與青睞。

三、領先全球的萃取與檢測技術

巴西 Apiario Silvestre 野花牌綠蜂膠生產基地規模宏大，占地超過 4萬平方米，選料與製程極為嚴謹。所有出口至北美、加拿大市場的產品，均採用國際最先進的無酒精超臨界高類黃酮專利萃取技術，在無氧狀態下經過 1至2年優化萃取製成。生產過程與成品均接受嚴格的品質控管，並透過多項國際級精密儀器進行檢測，包括：GC 氣相色譜儀，HPLC 液相色譜儀，質譜分析，電感耦合電漿光譜法（ICP），X 螢光分析，中子活化分析法。

目前，野花牌綠蜂膠已取得全球數十個國家衛生部門認證，安全可靠、品質卓越，深受各國消費者信賴與喜愛。

專業服務與訂購資訊

專業醫學顧問免費諮詢專線：

📞 1-866-690-4888

野花牌綠蜂膠（Apiario Silvestre）北美亞太區總代理

📧 Email：[email protected]

🌐 訂購網站：www.bpropolis.com

歡迎造訪，祝您健康！