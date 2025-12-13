加州參議員威善高辦公室舉辦「New Spring 新春」藝術展　公開徵件迎馬年

我的頻道

舊金山訊

[舊金山訊]  加州參議員威善高日前宣布，將於其位於三藩市州府大樓的辦公室舉辦「New Spring 新春」藝術展，邀請灣區藝術家以農曆新年為主題，共同迎接即將到來的馬年。

威善高表示，中國新年深受亞裔移民社群重視，尤其在華人社區中，與家人團聚、共度新年是重要且珍貴的傳統。他指出，馬年象徵力量、前進、凝聚力、毅力與精神，在新年期間於州參議員辦公室舉辦藝術展別具意義，能夠透過藝術與社群一同慶祝新春，他感到十分榮幸與欣喜。

本次藝術展由策展人 Joseph Abbati 執行策劃。他表示，展出作品將來自公開招募，誠摯邀請灣區各界藝術家踴躍參與，分享創作成果，讓民眾一飽眼福。展覽將以多元視角呈現農曆新年的文化意涵與象徵，作品形式與風格不拘。他建議藝術家可將「馬」作為創作靈感之一，但主題詮釋不受限制，鼓勵自由發揮。

Abbati 進一步指出，主辦單位歡迎各類型藝術創作，期待藝術家以更寬廣的視角進行詮釋，包括家庭團聚、文化故事與記憶、世代傳承、祖輩經歷、移民生活、身份認同，以及社群文化與節慶等相關主題。

展覽開幕式將於 2026 年 1 月 22 日 舉行，地點為：

455 Golden Gate Ave #14800, San Francisco, CA 94102

本次展覽採公開徵件形式，無論作品為傳統或當代風格，只要能圍繞文化與藝術的核心價值，展現生活、傳承，或引發人與人之間新的共鳴，皆歡迎投稿。

重要時程提醒：

藝術作品招募截止日期：2026 年 1 月 4 日

作品遞交至辦公室時間：2026 年 1 月 12 日至 16 日（逾期恕不受理）

展覽期間：2026 年 1 月 22 日至 2 月 27 日

更多詳情與報名資訊請見：

https://forms.gle/NDEjxbs2Mp5rRbU39

