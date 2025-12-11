東灣華人協會攜社區力挺阿拉米達縣「玩具與食品捐助活動」

東灣華人協會

30餘位居民青年踴躍參與，以行動傳遞節日暖意，在聖誕節即將來臨之際，12 月 11 日，東灣華人 協會號召當地居民積極參與由阿拉米達縣主管 David Haubert 主辦的年度「玩具與生活物資捐贈活動」。該活動旨在為縣內低收入 家庭的兒童提供全新的玩具與生活必需品，讓弱勢家庭在節日中亦能感受到社會溫暖與滿滿關愛。

東灣華人協會成立於 2025 年初，迄今已在社區成功舉辦多項文化交流與公益活動，包括節慶慶祝、跨族裔社區互動、公益服務日等。同時，協會亦積極動員華裔 居民參與縣、市各類大型公共活動，鼓勵族裔融入、服務與回饋社區。本次參與阿拉米達縣捐贈活動，正是協會持續推動社區連結的重要實踐之一。

活動當天，來自阿拉米達縣不同族裔的居民齊聚一堂，在溫馨的節慶氛圍中一同為有需要的家庭伸出援手。Haubert 主管多年來持續發起並主辦這項公益行動，使其成為當地深具意義的節日傳統。藉由多元族群的共同努力，預計將有上千個低收入家庭在節日期間獲得切實協助。

今年，東灣華人協會特別號召超過 30 名居民及青年學生參與，並準備多箱玩具與生活物資，成為當天最大的捐贈團隊之一，希望為有需要的家庭盡一份心力。協會會長 Susan Tang 表示：「華協的目標之一，就是帶領更多華裔家庭走入社區，與各族裔鄰里攜手，共同打造更有溫度、更具包容性的社會。透過參與公益，我們希望展現華人社區的愛心與正面力量。」

不少居民也分享，此次活動不僅讓他們切身感受社區互助的重要性，更促進華人社區與主流社會的交流。尤其青年學生在奉獻與協助他人的過程中，更深刻體會助人的喜悅，許多人表示未來願意持續參與志工服務，讓公益精神在社區中延續。

東灣華人協會將持續秉持「服務社區、傳遞關愛、促進多元文化交流」的宗旨，鼓勵更多華人家庭投入公益與公共事務，為社區帶來更多光亮與溫暖。