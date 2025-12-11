我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資移民專家：「川普金卡」並非投資者符合成本效益選擇

印第安納州否決重畫選區…今日你應知道5件事

東灣華人協會攜社區力挺阿拉米達縣「玩具與食品捐助活動」

工商訊
東灣華人協會
東灣華人協會

30餘位居民青年踴躍參與，以行動傳遞節日暖意，在聖誕節即將來臨之際，12 月 11 日，東灣華人協會號召當地居民積極參與由阿拉米達縣主管 David Haubert 主辦的年度「玩具與生活物資捐贈活動」。該活動旨在為縣內低收入家庭的兒童提供全新的玩具與生活必需品，讓弱勢家庭在節日中亦能感受到社會溫暖與滿滿關愛。

東灣華人協會成立於 2025 年初，迄今已在社區成功舉辦多項文化交流與公益活動，包括節慶慶祝、跨族裔社區互動、公益服務日等。同時，協會亦積極動員華裔居民參與縣、市各類大型公共活動，鼓勵族裔融入、服務與回饋社區。本次參與阿拉米達縣捐贈活動，正是協會持續推動社區連結的重要實踐之一。

活動當天，來自阿拉米達縣不同族裔的居民齊聚一堂，在溫馨的節慶氛圍中一同為有需要的家庭伸出援手。Haubert 主管多年來持續發起並主辦這項公益行動，使其成為當地深具意義的節日傳統。藉由多元族群的共同努力，預計將有上千個低收入家庭在節日期間獲得切實協助。

今年，東灣華人協會特別號召超過 30 名居民及青年學生參與，並準備多箱玩具與生活物資，成為當天最大的捐贈團隊之一，希望為有需要的家庭盡一份心力。協會會長 Susan Tang 表示：「華協的目標之一，就是帶領更多華裔家庭走入社區，與各族裔鄰里攜手，共同打造更有溫度、更具包容性的社會。透過參與公益，我們希望展現華人社區的愛心與正面力量。」

不少居民也分享，此次活動不僅讓他們切身感受社區互助的重要性，更促進華人社區與主流社會的交流。尤其青年學生在奉獻與協助他人的過程中，更深刻體會助人的喜悅，許多人表示未來願意持續參與志工服務，讓公益精神在社區中延續。

東灣華人協會將持續秉持「服務社區、傳遞關愛、促進多元文化交流」的宗旨，鼓勵更多華人家庭投入公益與公共事務，為社區帶來更多光亮與溫暖。

華人 低收入 華裔

上一則

綠健飲——全方位提升免疫力

下一則

老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資

延伸閱讀

堅尼路擴建人行道計畫 華埠反對聲浪高

堅尼路擴建人行道計畫 華埠反對聲浪高
日落區社區領袖周紹鋆 遞表參選第4區市議員

日落區社區領袖周紹鋆 遞表參選第4區市議員
矽谷「與警同行」陪弱勢學童購物 凝聚社區關懷力量

矽谷「與警同行」陪弱勢學童購物 凝聚社區關懷力量
灣區5高中生發起 募款挺氣候創新 官員與社區齊響應

灣區5高中生發起 募款挺氣候創新 官員與社區齊響應
金山槍枝回購獲響應 社區共築安全網

金山槍枝回購獲響應 社區共築安全網

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
Kinokuniya書店在Santana Row開設Miffy 70周年限定快閃店。（圖源kinokuniya官網）

Miffy 70周年快閃店進駐南灣 獨家商品、限量福利一次看

2025-12-05 17:10
位於北加的東灣州大一景。（谷歌地圖）

貝佐斯前妻史考特 捐東灣州大5000萬元

2025-12-06 01:20

超人氣

更多 >
亞裔女遭空服歧視 被威脅趕下飛機「幾乎成空中囚犯」

亞裔女遭空服歧視 被威脅趕下飛機「幾乎成空中囚犯」
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽

槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽