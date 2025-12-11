綺麗西域風光・神秘世界屋脊中青旅：古絲綢之路＋青藏鐵路「天路之旅」十七天團

世界遺產——拉薩布達拉宮

公元前二世紀，漢武帝派遣張騫出使西域，開闢自長安經甘肅 、新疆 通往中亞、西亞，並連接地中海沿岸諸國的陸上貿易大通道，這便是舉世聞名的古絲綢之路。當時商旅把一捆捆生絲與一匹匹綢緞，以油漆麻布與皮革包裹，組成浩浩蕩蕩的駱駝商隊，自長安西行穿越陝甘高原，通過河西走廊抵達中西交通要道——甘肅敦煌。自敦煌再分南北兩路通往伊朗、伊拉克、敘利亞、黎巴嫩，穿越地中海，最終抵達義大利 的羅馬、威尼斯。

2014年聯合國已將「絲綢之路」列入世界文化遺產。

同時，充滿自然與人文魅力的西藏，長期以來都是全球旅遊熱點。位於中國西南部的青藏高原是世界上最高的高原之一，被譽為「世界屋脊」。壯麗的自然景觀、深厚的文化底蘊與獨特的民族風情，使其魅力難以抗拒。過去前往西藏多仰賴航空，如今青藏鐵路的開通讓入藏旅遊更加便利。從格爾木到拉薩全長1,142公里，其中960公里海拔超過4,000公尺，被稱為**「天路」**。有氧列車翻越崑崙山，穿越可可西里自然保護區，自沱沱河再越唐古拉山，沿途盡是令人屏息的藏北風光。

廣受北美僑胞好評的中青旅假期「古絲綢之路＋青藏鐵路」17天團，2026年出發日期：3/28、4/11、5/09、6/06、7/04、8/01、9/05、9/12、10/10、10/24

行程特色介紹：第1天 美國／北京，第2天 抵達北京，第3天 北京／烏魯木齊：天山天池，第4天 烏魯木齊／吐魯番：達板城、交河故城、火焰山、坎兒井、阿斯塔那古墓、蘇公塔，第5天 吐魯番／烏魯木齊：葡萄溝、大巴扎、新疆博物館（樓蘭美女木乃伊），第6天 烏魯木齊高鐵赴敦煌：陽關遺址、鳴沙山、月牙泉、實景歌舞《敦煌盛典》，第7天 敦煌：參觀莫高窟，飽覽歷代壁畫與藝術瑰寶，第8天 敦煌／嘉峪關：萬里長城最西端—嘉峪關，第9天 嘉峪關／張掖丹霞／西寧：世界十大奇景之一張掖丹霞第10天 西寧：青海湖、日月山、倒淌河，晚間搭青藏列車，第11天 格爾木－可可西里－沱沱河－唐古拉山－拉薩：天路美景、三江源與羌塘草原

第12天 拉薩：布達拉宮、色拉寺、羅布林卡，第13天 拉薩：哲蚌寺、八角街、大昭寺、藏族歌舞及風味餐

第14天 拉薩－羊卓雍措－卡若拉冰川－江孜－日喀則，第15天 日喀則／拉薩：扎什倫布寺，沿途欣賞雅魯藏布江與高原美景，第16天 拉薩／成都：熊貓基地、四川火鍋、川劇變臉表演，第17天 成都／美國。

