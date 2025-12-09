我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京秀「中國速度」 上千機械車輛一夜修路18公里

無懼出境禁令 馬查多親赴挪威領諾貝爾和平獎

在動盪中尋找平安——聖誕節的真正意義

工商訊
基督之家
基督之家

2025 年即將劃下句點。過去一年，戰爭不斷、AI 的快速衝擊、世界各地的洪水與大火，以及酷暑與嚴寒的極端氣候，都讓人心中更加渴望真正的平安。然而，平安到底在哪裡？

聖誕節臨近，這個節日是為紀念主耶穌基督的降生。主耶穌曾應許要賜給我們真正的平安，但若如此，為什麼世上仍有這麼多動盪與災難？因為真正的平安並非「毫無風浪」，而是在紛亂環境中仍能保持內心的平靜與安穩。

耶穌降生的那一夜，《聖經》新約《路加福音》記載天使向牧羊人報信：「不要懼怕！我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的；因今天在大衛的城裡，為你們生了救主，就是主基督。… 在至高之處榮耀歸於神，在地上平安歸於祂所喜悅的人。」這份信息，不只屬於當年的牧羊人，也是給今天所有渴望平安的我們。

在十二月慶祝聖誕節的季節，誠摯邀請您走進附近的基督信仰教會，參加主日崇拜，深入認識基督降世、為人捨命、帶來救贖與永生平安的真理。《聖經》說：「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不致滅亡，反得永生。」又說：「神差祂的兒子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救。」

Fremont 基督之家第三家也將舉辦聖誕晚會及主日聚會，熱情歡迎您全家蒞臨，一起慶祝主耶穌基督的降生，並思考其中深遠的意義。

更多資訊請參閱教會網站 hoc3.org。

願神賜福您與您的全家。

聖誕節 AI

上一則

神盾53號艦停靠舊金山港 曾出演電影對抗外星人

下一則

寒霧籠罩灣區 12月初低溫創多年新低

延伸閱讀

胡佛水壩漂流之旅新體驗 請來聖誕老人掌舵

胡佛水壩漂流之旅新體驗 請來聖誕老人掌舵
皮肉錢還是香？成人網紅聖誕節遭禁回家 外婆一聽月收10萬秒變臉

皮肉錢還是香？成人網紅聖誕節遭禁回家 外婆一聽月收10萬秒變臉
小賈斯汀怒嗆蘋果：日常生活被iPhone功能打亂 氣到爆炸

小賈斯汀怒嗆蘋果：日常生活被iPhone功能打亂 氣到爆炸
娛樂／「修女對抗梵蒂岡」揭性侵掩飾黑幕

娛樂／「修女對抗梵蒂岡」揭性侵掩飾黑幕
紐約州參議院頒發褒揚狀給凱文．柏德表揚他在全球倡導前列腺癌防治所做貢獻

紐約州參議院頒發褒揚狀給凱文．柏德表揚他在全球倡導前列腺癌防治所做貢獻

熱門新聞

柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
Kinokuniya書店在Santana Row開設Miffy 70周年限定快閃店。（圖源kinokuniya官網）

Miffy 70周年快閃店進駐南灣 獨家商品、限量福利一次看

2025-12-05 17:10
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
這幾天灣區天氣與以往相比格外不同，聖荷西晚上只有華氏41度，寒氣逼人，舊金山甚至測到103年以來同期最低溫。（記者江碩涵／攝影）

寒氣逼人 金山103年同期最低溫 許多華人整天開暖氣 費用恐爆表

2025-12-04 01:18
位於北加的東灣州大一景。（谷歌地圖）

貝佐斯前妻史考特 捐東灣州大5000萬元

2025-12-06 01:20

超人氣

更多 >
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊