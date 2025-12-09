在動盪中尋找平安——聖誕節的真正意義

基督之家

2025 年即將劃下句點。過去一年，戰爭不斷、AI 的快速衝擊、世界各地的洪水與大火，以及酷暑與嚴寒的極端氣候，都讓人心中更加渴望真正的平安。然而，平安到底在哪裡？

聖誕節 臨近，這個節日是為紀念主耶穌基督的降生。主耶穌曾應許要賜給我們真正的平安，但若如此，為什麼世上仍有這麼多動盪與災難？因為真正的平安並非「毫無風浪」，而是在紛亂環境中仍能保持內心的平靜與安穩。

耶穌降生的那一夜，《聖經》新約《路加福音》記載天使向牧羊人報信：「不要懼怕！我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的；因今天在大衛的城裡，為你們生了救主，就是主基督。… 在至高之處榮耀歸於神，在地上平安歸於祂所喜悅的人。」這份信息，不只屬於當年的牧羊人，也是給今天所有渴望平安的我們。

在十二月慶祝聖誕節的季節，誠摯邀請您走進附近的基督信仰教會，參加主日崇拜，深入認識基督降世、為人捨命、帶來救贖與永生平安的真理。《聖經》說：「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不致滅亡，反得永生。」又說：「神差祂的兒子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救。」

Fremont 基督之家第三家也將舉辦聖誕晚會及主日聚會，熱情歡迎您全家蒞臨，一起慶祝主耶穌基督的降生，並思考其中深遠的意義。

更多資訊請參閱教會網站 hoc3.org。

願神賜福您與您的全家。