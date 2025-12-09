「天河大賭場」喜迎2026新年來臨冰火主題歡慶跨年倒數夜節慶奬賞活動繼續火熱進行

「天河大賭場」最引人注目的$200,000賭桌遊戲專屬BMW豪華名車送大禮，以及$250,000假日現金配對大獎賞。

「天河大賭場」將於12月31日（星期三）舉辦跨年 倒數夜，會以冰火為主題來歡慶2026新年的來臨，賓客可以免費欣賞馬戲團形式的精彩娛樂節目，現場DJ演出，全場多個節慶攝影熱點供打卡留念。當晚的慶祝活動為「天河大賭場」正在延續的$450,000獎賞活動大大加添喜慶色彩，包括最引人注目的$200,000賭桌遊戲專屬BMW豪華名車送大禮，以及$250,000假日現金配對大獎賞。

「天河大賭場」的冰火主題慶祝活動在12月31日星期三晚上9時啟動，為全場賓客提供多種形式的娛樂體驗。馬戲團形式的表演者會駐守賭場多個地點，既有精彩表演，又會和賓客互動，同慶新年到來。現場有兩位DJ主播會在晚上9時至凌晨1時，同時段分別在兩處提供娛樂節目，DJ主播Joseph One會在32 Brews Street，Lady Char則會在Rock Bar與賓客見面。喜歡打卡拍照的賓客，可以在賭場東南方兩個入口特別設置的冰火主題背景自拍站，打卡留影，記下當晚的熱鬧氣氛。當時間接近倒數2026年的來臨時，賭場多個地點更會免費派送紀念品，把迎接新年的氣氛推向最高點。當晚慶祝活動無須購票或訂座，所以「天河貴賓會員卡」會員及所有來賓都可以不用額外消費便能夠享受大除夕夜的一切娛樂節目。

總值$200,000的賭桌遊戲專屬BMW豪華名車送大禮活動，逢星期五仍在火熱進行，直至12月26日。每個星期五晚上8時至10時，都會送出Free Play獎賞，並保證有幸運兒能夠入圍12月26日的BMW壓軸大抽獎活動。「天河貴賓會員卡」會員只需在賭桌遊戲拿到一手符合資格的牌局，即可獲得抽獎資格。而玩家在星期一和星期二拿到一手符合資格的牌局，更可以贏取雙倍抽獎資格，提高獲獎機會。

總值$250,000 假日現金配對仍在特定的星期六舉行，直至12月20日，活動時間為晚上 7 時至 10 時，每 30 分鐘抽出一位幸運得獎者。最精彩的時刻是當晚10 時，將會抽出最後一位中獎者參加假日現金配對遊戲，贏取獎金由$2,500到$50,000不等。「天河貴賓會員卡」會員每天使用貴賓卡透過玩老虎機和賭桌遊戲即可獲得抽獎資格，玩家在推廣亭刷卡即可獲得每日一次免費抽獎機會，此外，每星期二獲得100個級別積分即可獲得 100 次額外抽獎機會。有關推廣活動更多信息，賭桌遊戲符合資格牌局清單及抽獎時間表等詳情，請瀏覽 www.SkyRiver.com。