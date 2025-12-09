收入年金開戶獎金 30%／50%　12 月 31 日截止！

我的頻道

工商訊
理財專家黃曉東
理財專家黃曉東

一家大型保險公司的開戶獎金剛結束，另一家保險公司目前仍提供高達 50% 與 30% 的兩款指數型年金開戶獎金方案，將於 12 月 31 日正式截止。請大家把握最後機會，立即行動！

最低開戶金額只需 2 萬美元，且開戶後 一年內追加資金仍可享同等獎金。 兩款高獎金終身收入年金，開戶即可獲得 最高 30% 或 50% 的獎金，直接挹注至您的退休收入帳戶。

⭐ 30% 方案：第 7 年起即可開始終身領取收入，每年帳戶按照指數表現 加乘 2 倍 計算。

⭐ 50% 方案：第 10 年起開始領取終身收入，同樣享有指數 2 倍增長機制。

開始領取終身收入後，您的退休收入將隨指數逐年上升，終身領取不間斷。若您身故仍有剩餘帳戶金額，餘額將全額留給受益人。

案例示範（60 歲女性）：投入 10 萬美元 → 當下立即得到 5 萬獎金入帳。70 歲開始領取終身收入，每年保證領取約 1.9 萬美元，且逐年增加。若活到 100 歲，累計領取金額可超過百萬美元。此年金 零手續費，非常適合追求穩定增長退休收入、且不想承擔股市波動風險的族群。

 靈活增值型年金（可一次提領全額），另一款更彈性的增值型年金，提供 17% 高額開戶獎金，且這筆獎金可在未來一次性全額提領。平均年回報率約 8.5%，投入 10 萬美元，10 年後可累積至 25 萬美元，10 年內每年可提領 10%，免罰金；若等到第 15 年一次性提領，帳戶可望達 42 萬美元，若不提領，未來可 全部留給受益人。

 退休規劃兩大核心：開源＋節流，除了創造收入，節流同樣重要。退休後最大財務風險之一就是 長期照護（Long-Term Care）。美國長照平均費用：每月：6,000–8,000 美元，每年：約 10 萬美元，5 年：50 萬美元，10 年：100 萬美元以上；若從 401K 支付，還需先繳稅，負擔更重！因此最有效方式，就是 提前準備長期護理保險，以小博大。

🔶 長期照護保險（LTC）兩種方案，我們提供 現金理賠 與 單據報銷 兩類長照保單。

案例示範（60 歲夫妻）：一次繳 11.8 萬美元 → 兩人各自享有：每人每月 6,000 美元長照給付，每年共 14.4 萬美元，終身無上限理賠，若未使用長照，可留下 14.4 萬美元人壽保險 給子女，也可選擇 月繳方案：夫妻兩人每月僅需約 1,000 美元，若其中一人開始理賠，保費立即全免，可用 401K 支付，並以 10 年分期繳稅方式處理，將來長照理賠 全部免稅。

目前申請非常方便：無需體檢即可投保！

📞 免費諮詢專線：408-466-0232（黃總）

📧 Email：[email protected]

我們將提供詳細資料，協助您做好最安心的退休規劃。

