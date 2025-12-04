我的頻道

2026稅改將至 您準備好了嗎?世界日報舊金山社推出稅務理財講座助民眾提前布局

舊金山訊
王榮玫會計師
王榮玫會計師

舊金山訊】2026 年美國稅改即將上路，面對政策變動所帶來的報稅新規與投資布局挑戰，民眾是否已做好準備？為協助社區讀者掌握最新稅務資訊、節稅重點與房產投資方向，世界日報舊金山社特別主辦「2026 稅務理財講座—一次掌握稅改、省稅與房產投資」，將於 2025 年 12 月 13 日（週六）上午 10 時至下午 4 時 在 Cupertino 愛加倍商務中心 隆重舉行，邀請三位重量級專家聯手解析影響 2026 年的重大稅務與投資議題。

2026 年被視為影響深遠的稅務轉折點，「川普稅改」（OBBBA）大部分條款將於 2025 年底到期，包括標準扣除額、兒童稅額抵減、房貸利息扣抵限制、以及企業與中小企業的相關規定等，預期大眾與企業族群的稅負結構都將面臨改變。為使民眾提前布局、避免因政策調整而產生不必要的稅務負擔，本次講座特別邀請三大領域專家，以深入淺出的方式協助社區民眾做好 2026 年財務規劃。

首先登場的是深受灣區社區信賴的 王榮玫會計師，以「又大又美的川普稅改：OBBBA 對中產、高收入族群與中小企業的稅負與節稅影響」為題，解析稅改回歸後各項稅率、扣除額與抵減額的變化，提醒民眾如何提前調整收入結構、掌握可能在 2026 年前後影響申報結果的關鍵項目。從中產家庭、高收入專業人士到企業主，王會計師將提供具體可行的策略，協助民眾在新制上路前就能做好最佳規劃。

緊接著由知名房地產專家 蔡瑞聲 帶來「未來三年如何布局北加州房地產」，分析高科技產業景氣、利率走勢、庫存變化與人口流動對灣區房市的影響。蔡專家將協助民眾理解不同區域的潛力、房產類型的佈局策略，以及面對利率不確定性時如何做出更穩健的買賣與投資決策。對於計劃自住、換屋或長期投資的家庭而言，此主題資訊極具實用性。

蔡瑞聲 房地產專家
蔡瑞聲 房地產專家

最後，由資深投資顧問 Rex Chou 主講，以「運用 DST 做 1031 Exchange，讓您『省心・延稅・收租金』」分享近年熱門的 DST（Delaware Statutory Trust）如何結合 1031 置換機制，達到延稅、被動收租與資產傳承的多重效果。他將說明 DST 的運作模式、適用族群，以及如何在市場波動時將大筆資產置換為更穩健的租金收益，在不親自管理物業的情況下依然保持不動產投資的優勢。

Rex Chou 投資顧問
Rex Chou 投資顧問

本次講座涵蓋 稅務 × 房產× 理財  三大主題，內容完整且實務導向，是社區民眾在 2026 稅改到來前不可錯過的重要資訊盛會。主辦單位表示，現場備有咖啡與點心，參加者亦可於 Q&A 時段向專家請益，機會難得。

活動資訊如下：

時間： 2025 年 12 月 13 日（週六）10:00 AM – 16:00 PM

地點： 10420 S De Anza Blvd., Cupertino, CA 95014（愛加倍商務中心）

報名電話： (650) 259-2068

線上報名：https://forms.gle/Nyc2bWph2N2SmA1i7（或掃描 QR Code）

名額有限，歡迎有興趣的民眾及企業主儘速報名，以免向隅。

掃碼報名
掃碼報名

