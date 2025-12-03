我的頻道

充當中國代理人案審理 孫雯曾說:霍楚比葛謨更聽話

海軍上將：防長赫塞斯未下達「格殺勿論」命令

貴騰賭場大酒店 節慶好禮 跨年娛樂歡慶佳節

貴騰賭場大酒店在這佳節時分，祝您喜樂與好運相隨，並以豐富的節慶抽獎活動與不間斷的精彩娛樂，陪您一路歡度假期！

十二月每逢星期六，賓客可參加超過$450,000佳節歡樂抽獎大放送。活動期間每小時抽獎一次，晚上7點至11點。晚上11點將送出一部Mercedes-Benz GLE 350！此外，每週六還將選出100 位贏家，各獲$500 免費老虎機遊戲獎賞。在12 月27 日星期六晚上11點，將舉行終極大抽獎，促銷期間所有尚未被領取的汽車獎品，將於當晚保證送出。

每逢星期二下午2 點至7 點，賓客可參加$160,000淘氣或乖乖老虎機錦標賽。最高可贏取$15,000 現金，每場比賽保證50 位得獎者，讓您玩得盡興、滿載而歸。

為歡慶新年的來臨，貴騰賭場大酒店將舉辦全館跨年夜慶祝活動。當晚Lobby Bar、630 Park Steakhouse 與G-Bar 將帶來不同風格的現場音樂表演，滿足各種音樂喜好。賓客亦可於晚上6 點至凌晨1 點期間，享用多款節慶限定特調，包括Chandon 香檳吧及手工調製的季節性雞尾酒，為跨年夜增添更多歡樂氣氛。

在12 月31 日跨年夜，賓客還可參加$50,000跨年倒數抽獎。活動自下午1 點至5 點，每小時將送出20 位$500 免費老虎機遊戲獎賞得主。

午夜剛過，歡慶熱度持續升溫，緊接登場的是$20,000新年現金抽獎。自凌晨12:15 至2 點，每隔15 分鐘舉行一次抽獎，每次將送出1 位$1,500 現金得主，以及4 位各獲$250 免費老虎機遊戲獎賞的得主。

新年歡慶將於1 月1 日至3 日持續展開，帶來新年巨輪送好禮抽獎。活動期間每晚7 點至11 點，每小時進行一次抽獎。於每晚11 點，賓客有機會贏得三部2026 年款GMC Hummer EV SUV 其中之一！此外，每天還將送出80 個名額的$500 免費老虎機遊戲獎賞，讓新年好運一路相隨。

羅嘉良&劉雅麗 — 1月3日（星期六）晚上8點

屢獲殊榮的香港殿堂級電視劇巨星 羅嘉良 與 劉雅麗 即將親臨貴騰賭場大酒店，為賓客帶來一夜難忘的經典金曲與追憶時光。兩位藝人憑藉深入人心的TVB代表作與出色歌藝，於多年間斬獲眾多演藝獎項，足跡遍佈亞洲舞台，深受觀眾愛戴。

別錯過親眼目睹這兩位影視歌壇傳奇同台演出的難得機會！門票現已於www.GratonResortCasino.com熱賣中，數量有限，售完即止。搶購，機會難得，不容錯過！

關於貴騰賭場大酒店

貴騰賭場大酒店位於加州Rohnert Park，是北加州首屈一指的娛樂、美食與博彩勝地。由Graton Rancheria聯邦印第安部族擁有與經營，貴騰提供超過3,000台老虎機、130張遊戲賭桌及專屬撲克室的精彩遊戲體驗。賓客可盡享世界級餐飲、現場娛樂節目及豪華酒店與水療設施。貴騰賭場大酒店近日榮獲《今日美國》評選為「拉斯維加斯以外十大最佳賭場」之一，並獲《North Bay Business Journal》頒發「最佳工作場所」殊榮。無論是尋找刺激娛樂還是放鬆假期，貴騰賭場大酒店都是您體驗歡樂與精彩的終極目的地。更多資訊請瀏覽www.GratonResortCasino.com或追蹤我們的Facebook、Instagram、X（前Twitter）、YouTube與 LinkedIn。

跨年 加州 香港

