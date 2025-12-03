永續革命來自台灣！AI 新創 Taelor AI 獲美國 Inc. 最佳新創獎AI 造型師＋時尚經濟，顛覆美國男裝市場

台灣創業家矽谷阿雅鄭雅慈(左)/Taelor提供

【舊金山訊】美國知名商業媒體《Inc.》近日公布年度 Best in Business Awards，由台灣女性創業家鄭雅慈（矽谷 阿雅）創辦、總部位於新北市的 Taelor AI （汰樂）自 2,700 家公司中脫穎而出，獲「最佳新創獎」，成為極少數獲獎的台灣企業。鄭雅慈表示，感謝台灣政府與新光紡織等夥伴支持，「希望帶更多台灣品牌走向國際，透過 AI 造型與新型租借模式，協助美國男性提升形象、自信，同時推動時尚經濟與永續發展。」

《Inc.》為美國具公信力的商業媒體，其獎項表彰在創新、AI 轉型與策略執行具突出成果者。Taelor AI 以 AI 客製化穿搭為核心，讓演算法在幾秒內完成原需真人造型師數天的工作，並結合「租衣＋租後購買」模式，主攻不擅穿搭的美國上班族與單身男性，提供省時又實用的風格服務。

AI 推薦 × 共享衣櫥：打造男性穿搭高效率模式

Taelor AI 不僅服務消費者，也協助新光紡織等台灣製造商跨入品牌經營，加速切入美國市場並取得珍貴消費數據。平台兩年多已與逾 300 間企業合作，涵蓋美國主流品牌、歐洲設計師品牌與十多家台灣品牌（含新光紡織 FYNE），共同推動循環時尚與永續轉型，曾獲《商業週刊》選為「矽谷最受矚目新創」。

AI＋真人快速迭代：打造零預算千萬流量成長引擎

Taelor AI 透過 AI 建立會員風格資料庫，理解個人喜好與穿搭情境（如約會、簡報、商務會議），再由真人造型師審核，形成「AI＋真人」的快速訓練模型。一年內已累積超過千萬次 ChatGPT 相關曝光，並因前瞻性的 AI 行銷策略獲美國行銷協會（AMA）年度最佳行銷獎。

鄭雅慈指出，團隊與經濟部中小及新創企業署赴紐約考察後，決定加大紐約市場投資，並與美國最大女裝租賃平台合作導客以提升獲客與留存，吸引 Facebook、Hello Kitty、Spotify 等早期投資人及美國最大消費科技基金加入。

女裝租賃模式高速成長：四年成獲利獨角獸

美國上市公司 Urban Outfitters Inc.（NASDAQ:URBN）2026 財年第三季財報顯示，旗下女裝租賃訂閱 Nuuly 年收入大增 49% 至 1.45 億美元，訂閱數年增 42%。Barclays 指出「這是我們看過最快獲利的模式」，顯示共享衣櫥市場潛力強勁，也為 Taelor AI 帶來重要市場驗證。

持續推動台灣品牌出海，打造時尚科技新模式

鄭雅慈表示，台灣紡織品質優秀但出海不易，「未來 Taelor AI 將與更多台灣品牌合作，讓世界看見台灣。」公司已取得美國知名服裝品牌授權，將以 Amazon-AWS 模式將技術產品化，協助傳統時尚品牌輕鬆導入 AI、實現循環經濟與市場擴張。

明年 Taelor AI 將與美國最大群眾投資平台 Wefunder 合作，吸引更多永續與創新領域投資者；也將與美國女裝租賃平台結盟，進軍企業福委與禮物卡市場，把「時尚科技 × 循環經濟」推上全球舞台。「我們打造的，不只是循環經濟的成長，更是共享世代的新一步。」

關於 Taelor AI

Taelor AI 專注美國男裝市場，以 AI 推動時尚永續與數位轉型，曾獲美國 Inc. 最佳新創、Business Insider 矽谷最受矚目新創、美國行銷協會獎及史丹佛 GenAI 創業競賽 Top 10 等肯定。已與逾 300 個品牌合作，團隊成員來自 Meta、eBay、Target 等，投資人包含國發基金、矽谷知名創投、Facebook、Hello Kitty、Spotify 早期投資人及 YouTube 創辦人等。

