松立假期西南巨環-紀念碑谷-拱門國家公園4天團，每人699元

舊金山訊
松立假期
松立假期

舊金山訊】松立假期於聖誕新年期假推出;「西南巨環、紀念碑谷、拱門國家公園4天遊」，分別於12月20日、25日及28日出發，費用每人699元，雙人房。

松立假期Jenny表示，除原有的國際旅遊、遊輪等行程外，今年特別推出與往年不一樣的行程，可輕輕鬆鬆的遊玩。西南巨環、紀念碑谷、拱門國家公園(見圖)4天遊。

第一天，前往亞利桑那州金礦古城奧特曼「黃金小鎮Oatman」，1915年發現1,000萬元的金礦，到1941年共產出了約26億元的黃金。亂世佳人巨星克拉克蓋博在此度蜜月；而名聲大噪，成為66號公路必遊之處，遊客在酒吧和餐廳，粘貼數以萬記的一元美鈔；最有趣是自由漫步在鎮上的野驢，是過去礦工用來運輸遺留下的後代。之後前往內華達州第三大賭城，有水上賭城之稱的拉芙琳。及建於科羅拉多河畔的賭城，有別於拉斯維加斯的奢華，她呈現了浪漫的風情。

第二天，紀念碑谷Monument Valley-拱門國家公園 Arch NP；途經66號公路的誕生地「塞利格曼」，保留了66號公路傳統的氣息，如時光倒流般的見證了66號「美國公路之母」繁華的景象，經歷美國大蕭條，二戰與嬰兒潮等時代，雖然已被現有的州際公路改編，但仍為好萊塢、汽車製作；午後抵達拿瓦候印第安保留區-紀念碑谷，是一個神聖而令人敬畏的地區，一個個巨大的天然石碑；筆挺的樹立在遼闊沙漠上，彷彿在紀念與歌頌著古印地安的輝煌，位於最大的印地安保留區；譽為世界第八奇觀，西部電影拍攝最多的地標。您可自費搭乘吉普車進入谷內；深刻體會峽谷的神奇。

第三天前往全球最大的拱門國家公園，佔地七萬三仟英畝，擁有六百多座天然拱形石花香散佈四處，經長年的風化侵蝕，形成了一個個獨特的拱門。之後再穿越處女河峽谷，夜宿Mesquite小城。

第四天抵達拉斯維加斯參觀超級星球Sphere和網紅打卡的七彩巨石，再前往奧特萊斯血拼價格低廉的名牌。

四天精彩的旅遊一定會給你留下滿滿的美好回憶！此外，松立假期尚有更多行程供選擇；例如亞洲團、遊輪旅遊等。現更有買機票送酒店優惠活動；凡買洛杉磯、舊金山、 西雅圖至台灣來回機票，都有多重優惠。

請洽詢或上網www.sonictour.com查詢。

免費電話1-888-266-8988或電話323-266-8988。地址9662 Las Tunas Dr., Temple City, CA 91780 。

