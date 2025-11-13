Astiva Health 榮獲 2026 年「Senior Choice Gold Award」獎項，彰顯其在高價值與多元文化醫療照護領域的領導地位

我的頻道

快訊

舊金山訊
Astiva Health
Astiva Health

【舊金山訊】加州成長最快、致力服務多元族裔長者社群的 Medicare Advantage 健康保險機構 Astiva Health，於 11 月 14 日宣布榮獲全美知名醫療評估機構 HealthMetrix Research Inc. 頒發的 2026 年 Senior Choice Gold Award 殊榮。

該獎項旨在表彰在費用分攤價值與福利績效方面表現卓越的 Medicare Advantage 計劃。Astiva Health 憑藉「以文化為導向」的高價值醫療模式，在南北加州皆展現突出成效與高度可負擔性，成功從眾多計劃中脫穎而出。

「這項肯定代表我們對社區健康的長期承諾。」Astiva Health 聯合創辦人兼執行長阮志雄博士（Dr. Tri T. Nguyen）表示：「我們以文化為核心的照護模式，正在切實改善會員的健康成果，而這份獎項正是對團隊努力的最好證明。」

Astiva Health 目前獲得 4 星 CMS 品質評級，並在全加州服務逾 38,000 名 Medicare Advantage 會員。該公司特別著重多語族裔與少數族群服務，尤其是成長快速的亞太裔（AAPI）族群；透過整合性照護模式，結合多語支援、社區推廣與預防醫學，大幅提升會員的滿意度、忠誠度與健康成果。

Astiva Health 2026 年計劃亮點 —— 提供更全面、實惠的長者醫療福利

Astiva 2026 年 Medicare Advantage 計劃將全面升級福利內容，提供更加完整且可負擔的醫療選擇，包括：

每月 $185 Part B 保費回饋金（Astiva Health Savings Plan, HMO 001）

初級、專科門診與住院服務零自付額（$0 copay）

牙科、視力、聽力全面升級福利，涵蓋植牙及假牙

健康食品與非處方藥（OTC）津貼每年最高 $2,880，並支援未使用額度滾存

東西方醫療整合服務，包括針灸與整體健康照護

Astiva Health 服務範圍涵蓋南加州的洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣與聖地牙哥縣，以及北加州的聖塔克拉拉縣（Santa Clara County），並提供中、韓、越、西、英五種語言的客服支援，協助會員更輕鬆掌握並使用可享福利。

Astiva Health 表示，未來將持續透過社區導向的健康計畫及文化回應式服務，為會員打造更個人化、更實惠、更便捷的醫療照護體驗。

更多 Astiva Health 2026 年 Medicare Advantage 健康保險計劃資訊，請瀏覽官方網站 **www.AstivaHealth.com**，或致電客服專線1-866-610-0655（聽障專線 TTY 711）。

加州 保險

