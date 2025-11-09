藝術不只是表演，而是一面鏡子—「音樂、希望與愛的夜晚」12月7日登場

演出海報

【舊金山 訊】在這個充滿挑戰與轉變的時代，藝術不僅是舞台上的表演，更是一面映照人心的鏡子。矽谷 藝術中心（ArtsSV）將於12月7日（星期日）下午3時在 De Anza College Performing Arts Center 隆重舉行「音樂、希望與愛的夜晚（An Evening of Music, Hope, and Giving）」，以三部跨世紀的經典樂劇作品，帶領觀眾走進愛與勇氣的旅程。

三部經典樂劇，一夜交織人性光輝

《Amahl and the Night Visitors》

講述一名貧窮的孩子在黑夜中迎來三位博士的到訪。純真的心，是最亮的星；懷抱愛的信念，便能走進人性最深的光圈中。

《悲慘世界 Les Misérables》

從苦難到救贖，從審判到寬恕，這是愛戰勝恐懼的故事。一場靈魂的旅程提醒人們：真正的力量，不是審判，而是原諒。

《波希米亞人 La Bohème》

一首關於青春與愛的詩篇。愛的美麗，往往短暫卻永恆。當旋律響起，讓我們珍惜每一份真誠與溫柔，感受生命最真摯的溫度。

音樂點亮希望 藝術改變社會

矽谷藝術中心持續推動藝術教育與文化融合，今年更啟動「藝術促進社會基金（Art for Social Change Fund）」，期望以藝術為橋樑，連結社群、啟發心靈、促進善的循環。

本次音樂會邀集本地青年表演者與全美多位傑出藝術家同台演出。深受喜愛的女高音 Ethel Trujillo 將自費城 遠道而來，詮釋《波希米亞人》中咪咪（Mimi）的柔情與纖細；三位來自佛瑞斯諾（Fresno）的醫師，也將跨越專業界線，化身《悲慘世界》中靈魂的角色，展現藝術跨界的感動力量。

願音樂成為光，照亮人心

「生命是一個發現的過程，也是一個創造的過程。」矽谷藝術中心表示，音樂會不僅是一場表演，更是一份祝福--

願音樂成為光，照亮我們的心；

願每一段旋律，都成為愛與希望的延伸。

📅 日期：2025年12月7日（星期日）

🕒 時間：下午3:00 – 5:00

📍 地點：De Anza College Performing Arts Center

🎭 主辦單位：矽谷藝術中心（ArtsSV）

🎟️ 訂票連結：

https://www.eventbrite.com/e/arts-for-social-change-an-evening-of-music-hope-and-giving-tickets-1629174156759?aff=oddtdtcreator