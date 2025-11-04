台灣TVBS Asia正式登陸灣區，快看KTSF 26.3 頻道。

【舊金山 訊】即日起，TVBS Asia 頻道正式登陸灣區 ，於 KTSF 26.3 頻道播出，

同時覆蓋舊金山灣區各大有線電視系統，歡迎華人 觀眾收看！

TVBS Asia 頻道（見圖）來自台灣，是最受海外華人喜愛的綜合頻道之一。全天候為全球華人觀眾送上台灣精緻、多元且活潑的娛樂與資訊節目。內容豐富多樣，24 小時不間斷播出，覆蓋新加坡、馬來西亞、香港、澳門、澳洲、紐西蘭、印尼、菲律賓、日本、美國、加拿大、英國及歐洲等地區。

除提供觀眾精彩節目內容外，該頻道亦將多檔在台灣深受歡迎的節目推上世界舞台，包括《女人我最大》、《食尚玩家》、《11點熱吵店》、《少康戰情室》、《文茜的世界週報》、《國民大會》與《健康2.0》等優質節目。

收看 KTSF 26.3 頻道，與 TVBS Asia 一起暢享全天候娛樂資訊！精彩節目簡介如下：

《女人我最大》：以時尚、美妝、造型改造為核心，深受女性觀眾喜愛。

《食尚玩家》：秉持「遊玩中享受美食，在美食中盡情遊玩」理念，探訪各地餐飲、住宿與景點，提供豐富旅食資訊。

《11點熱吵店》：以談話性綜藝形式，討論年輕世代關心的熱門話題，風格大膽活潑，貼近年輕觀眾群。

《少康戰情室》：提供即時政治新聞與深度分析，邀請專家與政界人士討論當前熱點議題，協助觀眾掌握政治動態。

《文茜的世界週報》：主持人陳文茜帶領觀眾深入分析國際時事與財經動態，提供全球視野的深度報導。

《國民大會》：聚焦社會熱點與民生議題，邀請各界人士共同探討，反映民意，推動社會進步。

《健康2.0》：關注健康生活與醫學資訊，邀請專家分享實用健康知識，幫助觀眾提升生活品質。

有關 TVBS Asia 頻道 節目資訊，請洽 (909) 786-3521。