貴騰賭場大酒店慶祝十二週年保證超過50萬美元獎金、亞洲娛樂節目及全國冠軍榮譽

Phút Ban Đầu

貴騰賭場大酒店將於十一月迎來十二週年慶，推出兩大精彩活動，總獎金超過五十萬美元，並帶來一系列現場娛樂演出，同時慶祝貴騰荷官在全國大賽中的奪冠佳績。

保證超過$350,000週年慶大放送

活動將於 11月8日、15日、22日及29日（星期六） 舉行，幸運賓客將有機會贏取豐厚獎金！

抽獎時間為每週六晚上7點至11點，每小時送出12份現金及免費老虎機遊戲獎賞，並於晚上11點加送$15,000現金予一位幸運得主。此外，自11月8日起，每週六下午3點至7點可享「5倍抽獎券獎賞」，增加您的中獎機會。

超過$160,000週年慶老虎機大賽

每週二下午2點至7點舉行，賓客可爭奪高達$15,000現金獎！每場比賽保證50位得獎者。所有貴騰獎賞卡會員均可獲一次免費參賽資格。Fortune卡會員可獲雙倍獎金，Royalty及Chairman卡會員可獲三倍獎金！

精彩現場娛樂節目

Cup of Joe – 11月2日（星期日）晚上7點

這支爆紅的菲律賓樂團以原創流行音樂（OPM）席捲排行榜，將帶來包含《Multo》等熱門歌曲的「Stardust」巡迴演唱會。

Louis Yan（甄澤權） – 11月15日（星期六）晚上8點

香港頂尖魔術師甄澤權將於「My Faith」魔術巡演中，呈獻結合創意與震撼的全新魔幻演出。

Phút Ban Đầu – 11月22日（星期六）晚上8點

越南群星演唱會，匯聚多位受歡迎歌手，共同獻上充滿魅力與感染力的現場音樂盛宴。

門票現已開售，請即登入 www.GratonResortCasino.com 購票，以免錯過精彩演出！

貴騰荷官榮獲全國冠軍

同時，貴騰賭場大酒店荷官 Elleonor Hoffman 於十月在拉斯維加斯舉行的首屆 G2E 荷官錦標賽 中脫穎而出，擊敗全美超過30位頂尖選手，榮獲「全國冠軍」頭銜！這項榮譽不僅彰顯她的專業實力，更展現了貴騰團隊卓越的培訓水準與非凡實力。

關於貴騰賭場大酒店

貴騰賭場大酒店位於加州 Rohnert Park，是北加州首屈一指的娛樂、美食與博彩勝地。由 Graton Rancheria 聯邦印第安部族 擁有與經營，貴騰提供超過3,000台老虎機、130張遊戲賭桌及專屬撲克室的精彩遊戲體驗。

賓客可盡享世界級餐飲、現場娛樂節目及豪華酒店與水療設施。貴騰賭場大酒店近日榮獲《今日美國》評選為「拉斯維加斯以外十大最佳賭場」之一，並獲《North Bay Business Journal》頒發「最佳工作場所」殊榮。

無論是尋找刺激娛樂還是放鬆假期，貴騰賭場大酒店都是您體驗歡樂與精彩的終極目的地。

更多資訊請瀏覽 www.GratonResortCasino.com 或追蹤我們的 Facebook、Instagram、X（前Twitter）、YouTube。

