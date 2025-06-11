北美醫療器材父親節重磅出擊 生物黑客的創新健康產品美國知名品牌 DR.BOSS PRO WAVE MEDICAL

按摩椅

美國知名品牌 DR.BOSS PRO WAVE MEDICAL 獻上父親節好禮，讓您的心意送到心坎裡！擁有 35 年醫療智能按摩椅專業經驗的北美醫療器材公司，在父親節推出全新生物駭客 創新科技的 Dr. Boss Pro Wave Medical FJ-2025 按摩椅。原廠建議售價為 $14,999，現以驚爆分期付款價上市，折扣高達 45%，並接受 FSA（彈性消費帳戶）。每日僅投資 3 美元，即可使用十年，抗衰老、健康長壽，活到 100 歲不再是夢想。

這款按摩椅由美國醫師團隊設計，外觀採用義大利 法拉利跑車的豪華造型，並選用義大利牛皮和英國飛利浦音箱，兼顧時尚、奢華與健康。此外，也同時推出免息分期付款方案，消費者可分 12 個月支付，協助客戶實現低成本健康投資。凡購買律動按摩椅，即贈送價值不菲的超值好禮，給您意想不到的驚喜！

北美總裁兼執行長沈偉麟博士表示，今年甫推出的「震波垂動 + 5D 機械按摩」，融合了科技實用性、生物駭客創新科技的健康抗衰老理念以及極簡美學。這項科技新產品能：增加骨質密度，強身健骨，減肥，快速震掉全身肥肉、內臟脂肪和肚腩，達到瘦身健美效果，促進和改善睡眠品質，恢復腦功能，有助中風復健，預防老年癡呆、血栓以及心血管疾病。對於廣大矽谷 從事高科技工作的菁英人士，能快速提高大腦功能，隨時達到精力充沛旺盛，深受企業家和初創公司的喜愛！

該產品於 2025 年榮獲抗衰老康復長壽協會頒獎肯定。在剛結束的全球生物駭客第十一屆年會上，此產品於德州首府奧斯汀亮相展示，轟動全場、搶購火爆，說明消費者對於健康投資的需求日益高漲。此外，這款新型按摩椅也成為 Google 公司按摩椅供應商、兩屆 NFL 贊助商，並且是科技大亨與球星最愛的產品。

DR.BOSS The Pro Wave Medical FJ-2025 按摩椅 的好評如潮，不勝枚舉。眼科外科醫師 Heather Skeens 表示，她個人因工作關係，經歷過頸背疼痛多年，連年收入上百萬的職業，都因難忍職業病的折磨而不得不割捨放棄。但她在使用了北美醫療器材公司的 FJ-2025 按摩椅後，疼痛減緩，身體感到前所未有的舒服輕鬆。全球高科技重鎮矽谷悄然興起一股獨特的矽谷健康時尚生活方式 -「養生、健康、抗衰老」。健康抗衰老已不再只是體能訓練、各類高價健身室、綜合醫療中心以及自然療法等等，而是日益流行的生活哲學。

擁有 35 年銷售醫療健康產品的北美醫療器材公司，在北美總裁沈偉麟博士的精心經營下，在全美具有非常高的知名度。公司擁有生物駭客創新的知識產權 AI 智能按摩椅品牌，包括 D.R. FUJI、DR. BOSS 等十數種。北美醫療器材公司免費訂購電話：800-526-0278 網址：www.DrFuji.com電郵：[email protected] 誠徵全美各地代理商。