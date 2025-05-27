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歐盟已和美國約好時間見面 川普：盼向美國開放市場

專家：這5個城市適合退休 卻被低估了

血管年輕，人才不老！

工商訊
蜂膠圖
蜂膠圖

在心血管領域都說，人與動脈同歲。說的就是血管有多長壽命，人就能活多久！隨著年齡增長，人體血管不斷地在發生退行性改變。如不加以管理，可導致血管變脆，還可形成血管腔隙狹窄，造成血管阻塞、破裂等危險，導致出現心臟病、腦血栓、腦出血或者是中風偏癱等。

中國「九五」研究和日本、巴西和歐美等國的研究均發現，綠蜂膠在降低血脂的同時，使血液黏滯度、血小板黏附聚集、紅血球壓積、纖維蛋白元等血液流變學指標顯著改善，淨化血液，從而起到預防冠心病、腦中風的發生的作用。

臨床研究顯示綠蜂膠使血脂下降35%，總有效率達80%以上：中國九家權威醫學院及附屬醫院聯合進行了綠蜂膠平衡高血脂的臨床研究，在停止其他降低血脂藥的情況下，給高血脂病人每天服用三次綠蜂膠，療程2-3個月，結果患者的血清三酸甘油脂、膽固醇均顯著下降，平均下降35%左右，總有效率在80%以上，且出現持續的作用，更可喜的是對頑固性高血脂患者也有效。前蘇聯醫學家對32例病人進行了同樣的臨床研究，也取得類似的結果。此後，世界許多國家的臨床研究均取得滿意效果，證實綠蜂膠降低血脂療效確切、穩定，而無不良反應，是理想的天然降血脂之品。

巴西野花牌綠蜂膠極其複雜的成分裡富含多種功能因數和大量活性物質，特別是黃酮、萜烯類等，對於維護血管健康，保持血管年輕化效果顯著。

1、強化整體免疫功能。

綠蜂膠是一種天然的高效免疫增強劑，能使免疫系統保持良好的運行狀態，是防病抗病的基礎，有助降低血管性疾病的發生率。

2、抗氧化清除自由基。

人體代謝產物——自由基會使脂質過氧化而沉積在血管上、使血液變稠，導致血管變硬、變窄，容易形成堵塞。綠蜂膠中具有很強的抗氧化性，同時能提高體內超氧化物歧化酶活性，抑制脂質過氧化。

3、保護和維持血管年輕化。

綠蜂膠保護血管健康效果顯著，能有效改善毛細血管的通透性，遏止血管硬化，改善微循環，並有明顯調降血脂血糖、平穩血壓的作用。

野花牌綠蜂膠對淨化血液、保持血管的通透性和彈性有卓越的效果，被譽為「心腦血管保護神」、「血管清道夫」，能遏制血管病變，讓老化的血管恢復年輕活力，為健康長壽注入無窮的動力源泉。

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綠蜂膠
綠蜂膠

血脂 中風 巴西

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宮崎義之教授IMMUNOLOGY 2025 發表褐藻糖膠和病毒性流行感冒研究報告

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