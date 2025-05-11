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百齡園清明節推出多項限時優惠預購反應熱烈決定延長優惠案至5月18日

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百齡園
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在清明節期間，百齡園與顧客一同舉辦思念摯親活動，同時推出多項限時優惠預購。包括專門在清明節推出的預購特選家族墓園、福地、火化福位可享高達35%折扣優惠。生前殯儀服務或商品的折扣優惠髙達25%。另外還有36個月利息回扣及60天延期付款。

上述的優惠推出以來，反應熱烈，由於價格特惠，所推出產品的性價比很有吸引力，百齡園Skylawn Funeral Home, Memorial Park & Crematory決定延長這次優惠案至本月，5月18日。

未雨綢繆是每個人的人生規劃，現可藉此優惠為自己或摯愛親人規劃殯葬一條龍服務。預購理想永恒安息之所。除了節省之外，更確保家人無後顧之憂。有需要的人士敬請把握特惠價的最後機會，勿失良機。有關各項優惠辦法詳情，請電：1-888-691-9026。地址: 888 LifeMark Road, Half Moon Bay, CA 94019 或之劉覽：www.Skylawn.com/ChingMing獲詳情。

圖：百齡園的山地理環景高尚瑰麗，背山面海，居高臨下，環境優雅，景色怡人，這些優點都是理想的福地之選。

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