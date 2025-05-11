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五月貴騰賭場大酒店 池畔派對、音樂之夜與豐厚獎金大抽獎

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貴騰賭場
貴騰賭場

這個五月來貴騰賭場大酒店犒賞自己一番—享受豐厚獎金、精彩亞洲娛樂、清爽登場的全新貴騰啤酒，以及陽光池畔派對！

5月3日至24日，每週六晚上參加幸運蓮花大抽獎！每晚7點至11點，每小時抽出幸運得主，一位贏家可獲得20,000現金！此外，每週還有60位幸運兒可獲得$500免費老虎機遊戲獎賞，另有5位得獎者將贏得$1,000現金。千萬不要錯過5月24日（星期六）晚上10點至11點的終極大抽獎。所有在活動期間未送出的現金獎將在此時保證送出！

Reel Sweet老虎機大賽驚喜持續加碼！每週四下午3點至8點，參加總獎金超過$200,000的Reel Sweet老虎機大。頭獎高達$15,000現金！每場比賽保證產生50位得獎者。所有貴騰獎賞卡會員皆可免費參加一次大賽。FORTUNE級別贏家可獲得雙倍獎金，ROYALTY與CHAIRMAN級別贏家更可獲得三倍獎賞！

貴騰賭場大酒店即將推出自家全新限量品牌啤酒「Graton Gold」，這款金色艾爾啤酒（Blonde Ale）將於5月1日起，在所有餐廳及酒吧供應，提供16盎司生啤與罐裝選項。以品質與風味為核心精心釀製，Graton Gold 將成為貴騰體驗中不可或缺的一環，為賓客帶來專屬的招牌滋味。泳池區現已開放！泳池是放鬆心情、享受陽光與雞尾酒的最佳去處。泳池日票（$50）可於禮品店或大廳商店購買。想要升級您的池畔體驗？立即預訂私人涼亭或日光床。自5月25日起，每週六與週日 下午1點至晚上7點，泳池現場將由輪值DJ打造輕鬆愜意的音樂氛圍，享受慵懶週末午後時光。更多資訊或預約VIP體驗，請致電 707-588-7100 或造訪 www.gratonresortcasino.com/pool

現場音樂會與池畔DJ派對 敬請期待！

2025年5月17日 – Always & Forever演唱會，菲律賓樂壇傳奇人物 Pops Fernandez 與 Martin Nievera 將再度攜手登台，帶來充滿情感的音樂之夜，一同重溫經典對唱與感動回憶。

2025年5月24日（星期六）– Steve Aoki池畔派對，準備迎接一場感官震撼、互動十足的派對體驗！這位高能量EDM DJ將帶來精彩絕倫的現場表演與火力全開的音樂節奏！

2025年5月31日（星期六）– Dancing By Night演唱會，準備迎接一晚充滿情感與節奏的音樂盛宴！Dancing By The Night 將由頂尖越南藝人帶來震撼旋律與動人情感，邀您踏上難忘的音樂旅程。演唱會門票熱賣中，敬請即刻前往 www.gratonresortcasino.com 搶購！

貴騰賭場大酒店 位於 加州 Rohnert Park，是北加州首屈一指的娛樂、美食與博彩勝地。度假村擁有 豪華氛圍和世界級設施，提供多樣化的餐廳、酒吧、遊戲選擇和現場娛樂表演。無論是刺激的博彩體、高端餐飲，還是放鬆身心的水療服務，貴騰賭場大酒店 都能滿足您的所有需求，讓賓客盡享興奮與放鬆的完美結合。度假村僅限 21 歲及以上賓客進入。更多資訊請訪問www.gratonresortcasino.com。

貴騰賭場大酒店
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