五月貴騰賭場大酒店 池畔派對、音樂之夜與豐厚獎金大抽獎

貴騰賭場

這個五月來貴騰賭場大酒店犒賞自己一番—享受豐厚獎金、精彩亞洲娛樂、清爽登場的全新貴騰啤酒,以及陽光池畔派對!

5月3日至24日,每週六晚上參加幸運蓮花大抽獎!每晚7點至11點,每小時抽出幸運得主,一位贏家可獲得20,000現金!此外,每週還有60位幸運兒可獲得$500免費老虎機遊戲獎賞,另有5位得獎者將贏得$1,000現金。千萬不要錯過5月24日(星期六)晚上10點至11點的終極大抽獎。所有在活動期間未送出的現金獎將在此時保證送出!

Reel Sweet老虎機大賽驚喜持續加碼!每週四下午3點至8點,參加總獎金超過$200,000的Reel Sweet老虎機大。頭獎高達$15,000現金!每場比賽保證產生50位得獎者。所有貴騰獎賞卡會員皆可免費參加一次大賽。FORTUNE級別贏家可獲得雙倍獎金,ROYALTY與CHAIRMAN級別贏家更可獲得三倍獎賞!

貴騰賭場大酒店即將推出自家全新限量品牌啤酒「Graton Gold」,這款金色艾爾啤酒(Blonde Ale)將於5月1日起,在所有餐廳及酒吧供應,提供16盎司生啤與罐裝選項。以品質與風味為核心精心釀製,Graton Gold 將成為貴騰體驗中不可或缺的一環,為賓客帶來專屬的招牌滋味。泳池區現已開放!泳池是放鬆心情、享受陽光與雞尾酒的最佳去處。泳池日票($50)可於禮品店或大廳商店購買。想要升級您的池畔體驗?立即預訂私人涼亭或日光床。自5月25日起,每週六與週日 下午1點至晚上7點,泳池現場將由輪值DJ打造輕鬆愜意的音樂氛圍,享受慵懶週末午後時光。更多資訊或預約VIP體驗,請致電 707-588-7100 或造訪 www.gratonresortcasino.com/pool

現場音樂會與池畔DJ派對 敬請期待!

2025年5月17日 – Always & Forever演唱會,菲律賓樂壇傳奇人物 Pops Fernandez 與 Martin Nievera 將再度攜手登台,帶來充滿情感的音樂之夜,一同重溫經典對唱與感動回憶。

2025年5月24日(星期六)– Steve Aoki池畔派對,準備迎接一場感官震撼、互動十足的派對體驗!這位高能量EDM DJ將帶來精彩絕倫的現場表演與火力全開的音樂節奏!

2025年5月31日(星期六)– Dancing By Night演唱會,準備迎接一晚充滿情感與節奏的音樂盛宴!Dancing By The Night 將由頂尖越南 藝人帶來震撼旋律與動人情感,邀您踏上難忘的音樂旅程。演唱會門票熱賣中,敬請即刻前往 www.gratonresortcasino.com 搶購!