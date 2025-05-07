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綠健飲 一種全能的機體免疫調節健康飲

工商訊
綠健
綠健

自2019年新冠病毒面世以來，一直肆虐全球人類的健康，在全球醫療專家團結一致努力下，不斷發明出對付新冠病毒的特效藥及預防製劑，但四年多來，科學家們一直發現新冠病毒未完全清除。近日新的變種新冠病毒再度出現，今日在各公眾場所，交通工具上佩戴口罩的人不斷增加。此外，每逢秋冬季節亦是流感肆虐的高峰期，許多抵抗力較弱的長者及有長期疾病的病人，亦非常容易罹染各種流感，亦是非常令人憂心。

雖然不斷有對付新冠病毒及各種流感的疫苗出現，但最有效的辦法是保証自己的身體健康，增强自身的免疫能力，由於這些疫苗是由化學原料製成的藥物，對人體可能有一定的影響。這些化學藥物的副作用可能對人體造成危害，故此藥理學家越來越推崇採用純天然植物來增強人體健康、預防和醫治疾病。這方面的科學研究工作取得了許多成果，保健食品、飲品也如雨後春筍般面世。特別是在運用自然手段來防病治病已有幾千年的歷史，這一類產品更是多不勝舉。

這二十多年來，美國綠健公司研發的 Naturin2 綠健飲總是好評不斷，口碑頻傳！為什麼？簡言之就是它的功效超群，它不同於一般保健飲品多是著眼於補充某些營養素，而是能調節人體的免疫功能，尤為特出的是這種調節作用是雙向的，不僅使功能低下可以調高，還可以把功能過高調低，因而可以維護人體的免疫平衡，並對因免疫失衡引起的各種疾病起到調節和輔助治療的作用。

美國綠健公司生產的 Naturin2 綠健飲，經由一批專家教授長期研究和科學論證，精心設計嚴密組方，選用純天然植物和西雅圖的山泉水高科技提煉精製而成。不應把綠健飲看成是某類疾病的「特效藥」，但是完全可以確信，它能雙向調節人體的免疫功能，保持免疫平衡，保護免疫系統，促進免疫細胞的數量增加、活力增強，從根本上維護身體健康。健康就是財富，預防勝於治療，為自己、為家人，請常飲綠健飲！咨詢電話：206-623-2577。

流感 疫苗 變種新冠病毒

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