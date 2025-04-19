蓮生活佛松樹下的問答 先以欲勾牽 後令入佛智

蓮生活佛主持地藏王菩薩本尊法、開示佛法

蓮生活佛4月12日主持西雅圖 雷藏寺地藏王菩薩本尊法同修活動，發表第304本著作「松樹下的問答」。書中對於修行人是否應該有情、禪定的意境、不二法門、融入虛空、心經所說的無智亦無得等等題目，都做了深入淺出的闡釋，盼望讀者領悟旨趣，在塵寰中能身心清淨，慈悲行善，最終都脫離輪迴大海，昇登安樂淨土。

佛陀時代，舍利弗尊者在山林深處靜坐禪定，維摩詰大士來到他面前，告訴舍利弗，真正的禪定不是這樣的，是不論在何處都十分泰然，隨遇而安，不被諸法所縛，隨時隨地解脫。

維摩詰又說，像你這樣在山林裡枯坐，沒有利益有情眾生，與人脫節，這只是自了漢，沒有感情，離群索居，這是偷生。舍利弗問，應當如何做呢？維摩詰回答，有情。

蓮生活佛指出，維摩詰與舍利弗的這段對話，對修行人來說是一聲棒喝，修行固然重要，但教化眾生、自利利他更重要，維摩詰大士說的對，禪定是在日常生活中，無時無刻均在禪定、修行，而不是枯坐。

關於禪定的意境，蓮生活佛說明，若以水為喻，念頭在粗定時如瀑布，細定時如激流，深定時如潺潺之水，最細定時如潭水無波，而三摩地定時，則如平鏡般的靜水。

在禪定的覺受上，人人不同，也受五大影響，地大則自覺堅固如山，水大則自覺清淨自在，火大則自覺光明放射，風大則自覺坐於虛空、神足於佛國剎土，空大則自覺靈光獨耀，時空皆不存在。

蓮生活佛勉勵讀者，我們必須修習禪定，身心在禪定中可以分分合合，可以看見自己本來光明璀璨的佛性，也可以將佛性融入本尊的心、上師的心，此時自己、佛菩薩本尊、上師這三心融合成一，這不只是靈光獨耀。所謂靈光獨耀，蓮生活佛說這是難以形容的，如一滴水融入大海，或如一粒火形成大片火光，或如一陣風吹入虛空，也可說是無作、無相、法爾本然、空，此時已進入寂滅為樂的喜樂境界，但可將佛性轉成對無邊眾生的慈悲與愛，幫助眾生離苦得樂，這就是六度萬行中的布施般若波羅蜜。

在本書中，蓮生活佛提及，菩薩大慈大悲，常隨順機緣去利樂眾生，因此，當眾生需要財富，便有求財的密法，如聖觀音第一富豪法即是。修此密法，需禮拜佛菩薩、發慈悲喜捨四無量心、誦經、持咒、禪定，並守住佛弟子的本分，諸惡莫作，眾善奉行，這便是「先以欲勾牽，後令入佛智」。維摩詰經中，佛陀告訴諸菩薩，「有盡、無盡解脫法門，汝等當學」。此處的有盡即是世間法，無盡即是出世間法。

照片說明：蓮生活佛主持地藏王菩薩本尊法、開示佛法