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松立假期推出歐洲團旅 精心策劃各國遊覽的精華體驗

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郵輪16天海陸空、北歐四國巡遊之旅將造訪世界著名的羅浮宮。
郵輪16天海陸空、北歐四國巡遊之旅將造訪世界著名的羅浮宮。

松立假期強力推出最精彩的「CFC郵輪16天海陸空、北歐四國巡遊之旅」，每人只要2799元。登船前遊巴黎聖米歇爾山、諾曼蒂5天陸上遊，再搭郵輪從法國（Le Haversian）啓航展開11天10夜之旅。出發日期4月15日，請把握。

松立假期特別表示：該行程所到之處都是經典景點，含凱旋門、羅浮宮（見圖）、艾菲爾鐵塔、塞納河、巴黎歌劇院、巴黎聖母院、凡爾賽宮、勒芒、雷恩、卡昂等5日陸上遊。之後在法國登船，停靠六個碼頭；丹麥哥本哈根、瑞典的呂瑟基爾、挪威的奧斯陸、挪威的克里斯蒂安桑、比利時的布魯日、法國的利阿佛下船。歐洲最吸引人的地方除了豐富的歷史文化外，更有旖旎的自然風光，其精緻的城市結構，無論是旅遊觀光或者有計劃長居者，都很適宜，此行一定是您的難忘旅程。

松立假期成立已屆30年，創辦人Jenny張在旅遊界已有30多年的旅遊經驗，專長於設計籌劃個人及大小型團體旅遊，美食豪華團及具有特色的旅遊行程。所到之處都能享受到當地的美食，飽覽當地的風光。

此外，在2025年每個月均推出世界各地旅遊行程。亞洲「新馬泰逍遙遊」、「日本關東關西及北海道之旅」、「日本富山：春的四重奏」、「絕景日本：四國溫泉」、「療癒廣島露天溫泉」、「輕井澤伊香保溫泉」，及「錦繡中華壯麗中國長江郵輪遊」、「中國九寨溝、張家界精華遊」及「台灣環島遊」。另有歐洲及中東團，遊歐洲六國：義大利、西班牙、葡萄牙、摩洛哥、埃及、杜拜等精彩行程。

松立假期專精世界各國的旅遊，及海上郵輪、私人小包團、河流之旅等行程，讓玩家輕鬆暢遊各地景點，享受當地美食及舒適的住宿。Jenny在旅遊界享有盛名，對於精心策劃的旅遊行程，自我要求的非常嚴格，甚至每個景點她幾乎自己都要走過一遍，發現其精華。吃的方面也絕不吝嗇，除了講求當地特色美食外，不斷的發覺更精緻的搭配。Jenny一再強調：在外旅遊者都希望玩的盡興、 吃的豐富、住的舒適。抱著同理心，當在設計行程時首將這些要點納入考慮，才能推出良好口碑的旅遊。地址：9662 Las Tunas Dr., Temple City。電話：323-266-8988。或上網sonictour.com查詢。

郵輪 日本 義大利

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