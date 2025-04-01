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世紀旅遊推出2025超豪華中國夢之旅

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世紀遊輪旅遊特別推出2025年超豪華中國夢之旅，精選五大頂級行程，為旅客打造無與倫比的深度遊體驗。所有行程均包含國際往返機票、五星級酒店、五星級郵輪陽台房、全程豪華巴士、行程所列景點門票、指定餐食，以及專業中文導遊，並可從美國各大城市出發。  

「長江三峽超豪華之旅21天」行程造訪台北、北京、西安、重慶、長江三峽郵輪、宜昌、荊州、上海、桂林、陽朔、香港，價格自4199元起，首發團將於4月3日出發，其他可選日期包括5月8日、5月15日、7月10日、8月7日、8月28日、9月11日、9月18日、9月25日、10月9日、10月23日及11月6日。  

「中國夢長江三峽超豪華之旅19天」，途經北京、西安、重慶、長江三峽郵輪、宜昌、荊州、上海、桂林、陽朔、香港，價格自3999元起，首發日期為4月5日，其他可選日期包括5月10日、5月17日、7月12日、8月9日、8月30日、9月13日、9月20日、9月27日、10月11日、10月25日、11月1日及11月8日。  

「錦繡中華大長江16天超豪華遊」，價格自4399元起，行程涵蓋上海、揚州、南京、池州、九江、武漢、岳陽、荊州、宜昌、長江三峽、豐都、重慶，3月17日首發，後續出發日期為4月7日、5月19日、6月9日、9月1日、9月22日、10月13日、11月3日及11月24日。  

「長江三峽超豪華14天遊」，價格自3399元起，涵蓋北京、西安、重慶、長江三峽郵輪、宜昌、荊州、上海，首發日期為3月22日，其他出發日期為4月5日、5月10日、5月17日、7月12日、8月9日、8月30日、9月13日、9月20日、9月27日、10月11日、10月25日、11月1日及11月8日。  

「春暖花開的季節超豪華18天遊」行程途經香港、桂林、陽朔、長沙、鳳凰古城、張家界、荊州、宜昌、長江三峽、重慶、成都，價格自2999元起，僅於4月19日出發。  

除了中國行程外，亦推出多條國際豪華旅遊線，包括「西域絲綢之路15天」3399元起、「澳大利亞及紐西蘭13天」3999元起、「加拿大及美國東部遊11天」2399元起、「南美三國13天（秘魯、智利、巴西）」4899元起，以及「摩洛哥11日遊」2999元起。所有行程均包含國際機票、豪華住宿、旅遊巴士及中文導遊服務。  

世紀遊輪旅遊專營歐洲、亞洲、北美、南美及南北極等地區的豪華遊輪與陸地旅遊業務，旗下擁有或包租多艘五星級遊輪，每年服務來自全球數十萬名旅客，並在多瑙河、萊茵河、塞納河、尼羅河、長江、湄公河、恒河等知名河流提供豪華郵輪體驗。  詳情及預訂可去電客服專線626-666-6999，營業時間為周一至周日上午10時至下午6時。

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