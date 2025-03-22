建東銀行密爾布瑞分行盛大開業隆重慶典

建東銀行密爾布瑞分行新張嘉賓剪綵。

在灣區 服務僑胞半個多世紀的建東銀行 ( Bank of the Orient ) 以其卓越的信譽和一流的服務早已成了灣區僑胞不可或缺又最可信賴的金融銀行。

為進一步擴大業務，並且更好更方便地服務僑胞 ，建東銀行密爾布瑞分行搬遷到更大更寬敞的新址： 500 Broadway ，位於Millbrae市商業區中心。

建東銀行日前舉辦盛大的開業慶典活動，邀請地方政要，商界臣擘、僑界領袖，新知舊雨共襄盛舉，共同見證這一特殊時刻。

新張慶典活動上有眾多社區領袖的演講、舞獅和剪綵儀式。來賓演講中盛談讚建東銀行對灣區僑界的貢獻，總是為客戶提供最好的服務和最佳的金融產品。

如今密爾布瑞分行遷移商業街中心，將更加方便顧客，對於銀行的發展也更為有利。

建東銀行密爾布瑞分行開業有多重優惠服務，包括：免費電匯匯入、開戶免費支票、免費使用 ATM 機、免費網銀等多項服務。

建東銀行創建於 1971年，總部設在舊金山 金融區中心，創建宗旨為滿足亞裔 社區對銀行業務的需求。自成立之初，建東銀行的傳統就是提供

高度個性化的服務並展現對客戶的承諾。五十多年來建東銀行穩步前進，業務不斷發展，現在灣區共有六家分行。分支機構覆蓋舊金山、屋崙、密爾布瑞、

中國廈門。建東銀行承諾將繼續深深紮根於灣區，為當地社區和客戶提供令人滿意的服務。

建東銀行密爾布雷分行電話 650-259-3388 或電1-800-881-2686 洽詢。